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少子警訊 醫院統計：35歲以下生育力不佳婦女占8.9%

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市茂盛醫院院長李茂盛（左）說，連續3個年的生育力監測，數字顯示國內女性的生育力並不理想。記者黃寅／攝影
台中市茂盛醫院院長李茂盛（左）說，連續3個年的生育力監測，數字顯示國內女性的生育力並不理想。記者黃寅／攝影

今天是婦女節，台中市茂盛醫院公布去年女性生育力統計結果，發現有超過5%以上的30歲以下女性生育力很差、35歲以下婦女更達8.9%。院長李茂盛說，該院連3年進項這項統計，數值並未有大改變，顯示台灣婦女的生育能力的確值得注意。

他說，AMH值代表卵子庫存量，是檢測生育力的重要指數，小於1是卵巢早衰，2至5正常，5以上屬多囊性卵巢。該院去年針對5157位到院檢查婦女統計，發現30歲以下AMH小於1.2者有5.2%，面臨卵巢早衰、卵子庫存量太低窘境，屬生育力極差的族群，很可能會提早停經。小於2屬生育力欠佳的族群，占10.8%；大於2，屬正常者有89.2%。

至於35歲以下婦女，小於1.2占8.9%，在40歲時面臨可能無好卵可用，小於2有19%，大於2者正常者占80.9%。而38歲以下AMH小於1.2者達13%；小於2者達24.6%；大於2者占75.3%。

李茂盛說，連續3個年的生育力監測，數字顯示國內女性的生育力並不理想，年輕女性的難孕人數比想像中的多。因此，醫院建議AMH在2以下的已婚婦女可申請政府的「擴大試管補助方案」以搶時間盡早生育，因為先進的試管技術能幫大忙。此方案實施一年多以來，已成功幫助1214位婦女懷孕，懷孕率達65.1%。

醫院執行長、醫師李俊逸說，若是未婚女性AMH在1以下，無論年紀大小都應盡速就醫，並考慮凍卵，以免未來淪為不孕族群。倘若AMH落在2至5之間的正常婦女卻尚未有結婚計畫，最佳凍卵年紀為34歲，因為35歲以上卵子質量會迅速下降。

另外，李茂盛建議，對患有家族遺傳疾病或婦癌等重大疾病婦女，政府應補助孕前基因診斷及AMH測檢費用，以提早挽救她們的生育力，避免未來的生育危機。

李俊逸也說，環境荷爾蒙、生活飲食習慣欠佳都會傷害生育力，建議採取地中海型飲食、規律運動就能助孕。

台中市茂盛醫院公布去年女性生育力統計結果，發現有超過5%以上的30歲以下女性生育力很差。記者黃寅／攝影
台中市茂盛醫院公布去年女性生育力統計結果，發現有超過5%以上的30歲以下女性生育力很差。記者黃寅／攝影

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