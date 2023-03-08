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新光醫院今簽署永續發展倡議 朝全台首家「淨零排放」醫院邁進

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
新光醫院今天與台灣永續能源研究基金會合作，簽署醫院永續發展倡議，將進一步落實淨零永續行動。記者許政榆／攝影
新光醫院今天與台灣永續能源研究基金會合作，簽署醫院永續發展倡議，將進一步落實淨零永續行動。記者許政榆／攝影

全球空汙問題嚴重，根據Health Care Without Harm的2019年研究報告顯示，醫療溫室氣體排放全球平均4.4%，台灣為4.6%遠高於全球平均。為達到淨零排放（ESG）目標，新光醫院今天與台灣永續能源研究基金會合作，簽署醫院永續發展倡議，將進一步落實淨零永續行動。

聯合國於2015年簽訂兩項重要協定，包括巴黎協定、2030永續發展議程。在巴黎協定中，各國同意限制升溫2度，理想在1.5度以下，前提是2050年全球要達到淨零排放，才有機會控制升溫1.5度C。為達到淨零排放，各國除推出碳中和、徵收邊境碳稅等配套，國際基金也全面退出淨零排放表現不良的企業。台灣2022年3月公布2050淨零排放路徑藍圖，確定2050年碳足跡0%目標。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，氣候變遷是全面性影響，可能引起傷亡、熱浪、傳染病、精神疾病、非傳染病等問題，用電與碳排放息息相關，醫療院所在服務業領域中用電占比16%，比高鐵、捷運、學校等用電相加都還來得高，醫院減碳成為各國關注重點。

簡又新表示，在未來電費高漲，且可能增收碳費的壓力下，身為用電大戶的醫院，更需盤點用電狀況，醫院減碳考量面向多，除了醫療器材、藥品使用、廢棄物、甚至員工上下班、訪客來訪都必須納入。美國訂定2030年醫療院所應降低碳排放50至52%比例。而分析2020年醫院電力流向，57.66%是空調設備，13.81%照明設備，兩者加起來早已超過醫院用電量7成。

台灣永續能源研究基金會深知醫療機構是永續發展的關鍵實踐基地，更是邁向淨零排放不可或缺的重要角色，今與新光醫院一同在健康永續領域攜手共進，共同簽署醫院永續發展倡議，進一步落實淨零永續行動、坐言起行邁向永續發展。

新光醫院院長侯勝茂表示，新光醫院三年前開始參與台灣永續能源研究基金會舉辦的競賽，連年成績進步，去年更獲得永續報告書最高榮譽獎。今日與台灣永續能源研究基金會簽約，成為全國第一家簽署醫院，展現新光醫院重視永續經營的決心，也將著手盤點醫院用電狀況，為環境永續盡最大努力。

台灣永續能源研究基金會長期關注氣候變遷、永續能源、企業永續、大學永續、聯合國永續發展目標（SDGs）推廣及健康永續等永續發展議題，並舉辦「TCSA台灣企業永續獎」及「亞太永續博覽會」等獎項，積極回應、實踐聯合國永續發展目標及巴黎氣候協定相關內容。新光醫院自2020年起多次勇奪TCSA台灣企業永續獎、APSAA亞太永續行動獎、TSAA台灣永續行動獎等多項大獎。

巴黎協定 聯合國 氣候變遷

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