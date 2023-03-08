婦女節顧好「面子」 武則天、慈禧私房保養祕方大公開

今天三月八日是國際婦女節，「女悅己則容」，儘管現代女性對於各類名牌保養美容產品都能琅琅上口，甚至是愛用者。但鮮少人知其實中國也流傳保養祕方。彰化秀傳中醫部醫師郭惠雯特別介紹武則天的神仙玉女粉、慈禧太后的玉容散和七子白面膜等，證明古今女性都超愛「面子」。

郭醫師特別介紹一代女皇武則天的神仙玉女粉，可做為居家簡單敷臉小妙方，是用益母草細粉4g、珍珠粉適量，加水調成膏狀(以上臉不會滴下為主)，再用刷具均勻塗面，待乾燥即可清洗乾淨。這療效是有根據的，依「本草拾遺」載曰：「益母草，入面藥，令人光澤，治粉刺。」

郭醫師提到慈禧的太后玉容散，是用白芨3克、白蒺藜3克、白芷3克、薏仁3克、茯苓3克、綠豆3克、白朮3克、白薇3克、白殭蠶3克、珍珠粉1克裝成罐，一次取5克加水適量敷臉。郭醫師說，依古籍記載，慈禧太后在30歲時，臉部出現黯沉黑斑，因此下令御醫調製美白方藥，宮廷御醫為其調製玉容散，敷面後不僅黑斑褪，肌膚色澤比過去更光亮。

郭醫師提醒民眾，保養一周兩次即可，欲加強部位可以天天敷，但不論什麼成分都有過敏風險，須先小部位肌膚測試是否會過敏或酌減用量。此外，皮膚保養以防曬最重要，陽光對皮膚老化有明顯的證據，即使是不習慣使用防曬乳的女性，出門也盡量帶傘、帽、防曬外套，以減緩皮膚老化速度。

秀傳中醫部副院長呂友文也提到，原本用來治療顏面神經麻痺、中風後口眼歪斜的針灸療法，最近也發展為用更細的微針(或稱美顏針)來刺激臉部穴位，並結合肌肉解剖構造施針，以改善肌肉張力及局部循環。