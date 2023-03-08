影／肝病引發腎衰竭 治療肝腎症候群新曙光

肝腎症候群臨床治療有了新曙光，過去用在治療食道靜脈瘤出血的藥物名為「terlipressin」，配合白蛋白一起注射治療，可以顯著減低肝腎症候群引起的相關症狀；光田綜合醫院為一名88歲阿嬤治療，5天後她的肌酣酸降回2.4，喘和水腫也明顯改善，脫離需要洗腎危險。

一名88歲陳姓阿嬤患有糖尿病和B型肝炎引起的肝硬化，子女妥善照顧，不影響她日常生活，後來她的外形有變化，肚子鼓起，腳腫脹，人也越來越喘，常說很不舒服。

光田綜合醫院腎臟內科門診，發現她的腎臟功能逐漸惡化，已從第4期的腎臟病進展到第5期，肌酣酸從2.5上升到4.4，腎絲球過濾率從18惡化到9，已經接近需要洗腎程度，安排住院治療，後續檢查排除一些會引起腎功能急性惡化的因素，像是腸胃道出血、感染、藥物等，判定是肝硬化惡化而造成的「肝腎症候群」。

光田綜合醫院腎臟內科王家良主任說明，腎臟是生命的活水源泉，與其他內臟器官息息相關，很多疾病，例如三高、痛風、藥物濫用等，都會引起慢性腎病，又如心衰竭也會造成腎衰竭，稱為心腎症候群；肝衰竭也會造成腎衰竭，稱為「肝腎症候群」。

王家良指出，「肝腎症候群」以往一直沒有特別的治療方式，只能等待是否能夠肝臟移植，現在臨床治療有了新曙光，一種過去用以治療食道靜脈瘤出血的藥物名為「terlipressin」，配合白蛋白一起注射治療，可以顯著減低肝腎症候群引起的相關症狀。依病況一般約需3到7天療程，這名阿嬤經過5天治療，肌酣酸降回2.4，喘和水腫也明顯改善，脫離需要洗腎危險，也可恢復以往的日常生活，子女們才放心。

腎臟是人體最重要器官之一，腎臟若有任何改變，都會對其他的器官系統及生理活動有影響，國際腎臟病學會和國際腎臟基金聯盟聯合倡導每年3月第二個周四為「世界腎臟日」，期望民眾多了解腎臟的重要性與相關健康問題，並重視慢性腎臟病的早期檢測。

王家良說，慢性腎病常是冰山一角，其實有許多人患有腎臟病而不自知，他呼籲大家積極認識自身腎臟健康狀況，維持健康飲食、乾淨飲水，運動並戒煙，維護腎臟健康，如患有腎病要及早治療，延續既有的腎功能。