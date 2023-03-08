土耳其賑災捐款總額出爐 28天收到逾11.8億善款

用於防水防油的化學物質全氟烷基物質和多氟烷基物質 (PFAS) 廣泛被應用在紡織品、食品接觸材料、消防泡沫等，可以說是跟塑膠一樣已無處不在，這種化學物質也不易被自然分解，被稱為永久化學品且會污染環境。

2023-03-08 11:39