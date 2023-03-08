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土耳其賑災捐款總額出爐 28天收到逾11.8億善款

中央社／ 台北8日電

台灣愛心不落人後，強震重創土耳其、敘利亞地區至今，仍有許多災民待援。土耳其賑災捐款專戶6日關帳，衛福部今天公布，開放捐款短短28天內，賑災專戶總金額超過新台幣11.8億元。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區2月6日發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，當時台灣搜救隊出動130人、5犬，分2梯次於6日、7日馳援，搜救隊於12日結束搜救任務撤離。

衛福部今天公布，截至6日晚間11時59分止，在短短28天捐款期間，總計接獲善款20萬6865筆、11億8706萬4443元，衛福部感謝社會各界愛心。

衛福部從2月7日起至3月6日止開放土耳其地震捐款專案的帳戶帳號，包括台灣銀行、四大超商等管道，賑災專戶收到的捐款，全數捐款統一作為援助土耳其賑災使用。

衛福部表示，土耳其震災專案不再收受捐款，逾時指定至專案捐款，將辦理退款；捐款彙整後全數匯撥至外交部，並至少每月辦理公開徵信於衛福部網站。

捐款 土耳其 衛福部

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