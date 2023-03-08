生育率創新低 托盟呼籲盡速推動彈性育嬰假

今天是三八婦女節，托育政策催生聯盟偕多名立委發表婦女節建言，要求企業揭露「支持女性就業與支持員工育兒」作為、政院將「女性勞動力」納台灣永續發展目標，以及政府盡速推動親職假（彈性育嬰假）等，提升養育環境、促進生育率。

台灣生育率屢創新低，去年僅0.87％，出生人口13萬8986人。托盟指出，台灣女性勞動參與率長期低迷，僅在50%左右徘徊，有大半學經歷豐富且潛力無窮的女性勞動力因育兒、家務未投入勞動市場，支持女性職涯發展，正是解決低生育率與缺工問題的重要方法。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀表示，15至49歲的育齡女性人數正快速下降，以目前的生育率來看，20年後人數將大幅減少175萬人，這正意味著生小孩的媽媽不見了，人口結構將隨之崩垮。

現場也有立委范雲、吳玉琴等立委到場。立委王婉諭表示，政府知道少子化是國安問題，但是推出的政策，絕大都是補津貼。津貼沒辦法讓家長減輕生養壓力，因為往往是一邊補助，另一邊又漲價。現行企業支持做法也不夠全面，如：員工100人以上公司要設置哺（集）乳室，但僅有8成企業有做，規模100人以上機構要設置托兒機構，但只有68%達成。

立委林淑芬表示，根據衛福部2019婚育生育調查，已婚婦女的離職原因為準備生育或照顧未滿12歲兒童達到83%，生育或懷孕二胎以上離職原因以照顧未滿12歲兒童占78%。近期勞保破產議題直接涉及勞動力人口不足，導致繳費比領勞保老年給付者還要少，應該要提高生育率，才能根本解決。

現在仍不乏懷孕歧視案例，婦女新知基金會法律部主任戴靖芸表示，從婦女新知收到的案例可以知道有雇主對於懷孕員工言語霸凌，或刁難請育嬰假，還有老闆規定女性員工要輪流懷孕，避免一起請假，還有準爸爸打電話請育嬰假時，卻被老闆刁難，還批評員工妻子是不是沒用，才必須輪到先生請育嬰假。

托盟現場也提出三個訴求，包括將支持女性就業與員工育兒納入企業ESG，企業應落實揭露相關支持作為。行政院台灣永續發展目標應該納入「女性勞動力」項目，以及政府應盡速推動新增親職假（彈性育嬰假）作法。

托盟指出，目前的育嬰假僵化、不好用，且只能用到小孩滿三歲，托盟認為，親職假應該以小時或天來使用，且可以用到小孩滿八歲，可用的期間涵蓋孩子上國小低年級，才能真正支持家長分工、工作與照顧安排。