麥寮「濛上一片灰」！紅燈亮了 環局急揪肇因

環保署空氣品質監測網今早測得麥寮地區空品AQI值達152，已是紅害等級，對所有族群不健康；據雲林縣環保局初步調查發現，上午6時許有民眾在露天燃燒，造成麥寮地區大片煙霧瀰漫，相關人員正在現場稽查，後續視違規情況開罰。

雲林縣今日因大氣擴散不良影響，環保局表示，麥寮地區空氣品質達紅色警戒，所有族群應避免戶外活動，崙背、台西等鄉鎮則為橘色等級，敏感族群需避免在戶外活動，必要外出應加強防護。

環保局說明，環境風場為東風時，西半部受地形影響，擴散條件不佳，若產生背風渦旋，則易使局部地區濃度上升。

針對今日空氣品質不良應變，環保局今天上午8點啟動細懸浮微粒PM2.5預警等級應變措施，包括公私場所自主減排，及管理監控CEMS數據；增加機車路拍稽查、柴油車目視判煙頻率；另，營建工程、砂石場等物料加蓋或灑水，加強道路洗街、露天燃燒巡查。