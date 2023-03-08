聽新聞
test
0:00 / 0:00
麥寮「濛上一片灰」！紅燈亮了 環局急揪肇因
環保署空氣品質監測網今早測得麥寮地區空品AQI值達152，已是紅害等級，對所有族群不健康；據雲林縣環保局初步調查發現，上午6時許有民眾在露天燃燒，造成麥寮地區大片煙霧瀰漫，相關人員正在現場稽查，後續視違規情況開罰。
雲林縣今日因大氣擴散不良影響，環保局表示，麥寮地區空氣品質達紅色警戒，所有族群應避免戶外活動，崙背、台西等鄉鎮則為橘色等級，敏感族群需避免在戶外活動，必要外出應加強防護。
環保局說明，環境風場為東風時，西半部受地形影響，擴散條件不佳，若產生背風渦旋，則易使局部地區濃度上升。
針對今日空氣品質不良應變，環保局今天上午8點啟動細懸浮微粒PM2.5預警等級應變措施，包括公私場所自主減排，及管理監控CEMS數據；增加機車路拍稽查、柴油車目視判煙頻率；另，營建工程、砂石場等物料加蓋或灑水，加強道路洗街、露天燃燒巡查。
至於麥寮今日空氣品質不佳情形，環保局派員目至現場調查露天燃燒狀況，釐清是否為此次肇因，若違規屬實將依規定開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言