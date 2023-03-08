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南部水情吃緊 王美花：4月底前每天增加13.6萬噸
去年南部降雨量不到歷史平均的4成，創下30年來新低，水情吃緊，農民及企業心急恐無水可用。經濟部長王美花今天上午在立法院受訪表示，現在這樣的情況，經濟部都非常謹慎在做調度，抗旱計畫也會在4月底前每天增加13.6萬噸的水，讓南部可以來使用，當然也是一定要請大家節約用水。
王美花表示，南部確實600多天都沒有下大雨，因此經濟部去年就開始因應，有鑒於2021年百年大旱經驗，經濟部確實是提早因應，事實上，若沒有提早因應，有兩個主要的水庫非常有可能現在就會「空庫」。
王美花說，經濟部非常謹慎在做用水調度，抗旱計畫也會在4月底前每天增加13.6萬噸的水，讓南部可以來使用，當然也是一定要請大家節約用水。
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