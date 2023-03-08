快訊

170旗袍辣妹酒店迎賓！竹聯幫明仁會春酒太囂張 分局長翻臉趕人

薛瑞元：加購萬劑疫苗已簽約 猴痘防疫需更細膩

中央社／ 台北8日電

國內昨天再增1例猴痘本土個案，現階段高雄、新竹及台北都有病例，本土疫情受關注，衛福部長薛瑞元今天表示，加購萬劑猴痘疫苗已簽約，猴痘在特殊交友圈傳播，防疫需更細膩。

薛瑞元今天上午出席立法院衛環委員會報告業務概況，並備質詢，會前接受媒體聯訪時，猴痘本土疫情需提高警覺，雖然台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零防疫階段，相關猴痘追蹤、匡列、隔離防疫系統有信心，但執行方法需要更細膩。

衛福部疾管署昨天公布，國內新增1例本土猴痘病例，是台北30多歲本國籍男性，台灣目前累計3例本土確定病例，都沒有交集，屬散發個案，本土疫情風險持續增加。

疾管署將增購1萬劑猴痘疫苗，擴大納入與確診者性接觸、有高風險性行為者等對象可接種疫苗。薛瑞元表示，猴痘疫苗已經簽訂，但到貨期程還在與廠商核對，相關訊息確認後，將儘速對外公布。

近期疾管署長莊人祥接受媒體專訪時提到，COVID-19疫苗採購有苦說不出。薛瑞元表示，十分認同這樣的感受，外界有很多訊息是錯誤的、被扭曲的，但因為合約有保密條款，不可以回答，為自己辯護的空間不大，難怪會覺得委屈。

另外，COVID-19防疫逐步鬆綁，中央流行疫情指揮中心初步規劃3月宣布「輕症免隔離」新制，但台灣幼童追加劑覆蓋率僅不到3成，外界擔憂成為解封不穩定因素，薛瑞元說，除了評估相關數據，整體疫情、民眾健康及社會經濟力復甦等都需通盤檢討。

猴痘 疫情 薛瑞元

延伸閱讀

猴痘台北現蹤本土第3例 薛瑞元：基於此原則 防疫要更細膩

輕症免隔離3月上路？ 薛瑞元：看2重點、朝此方向進行

新冠疫苗採購爭議是莊人祥最大挫折 薛瑞元最新回應了

違法網售假藥怎麼管？ 薛瑞元呼籲民眾不要買

相關新聞

兩個政府機關之間一樣體驗到行人地獄 他曝五大NG地點

只要借出一根手指，讓資訊更對等、完整揭露。我相信，做出錯誤決策的里長、議員和立委不是我們的敵人，只是被舊觀念綁架；所以，我們必須透過良性溝通，讓更多人知道人本交通的重要性及立即性。

少子警訊 醫院統計：35歲以下生育力不佳婦女占8.9%

今天是婦女節，台中市茂盛醫院公布去年女性生育力統計結果，發現有超過5%以上的30歲以下女性生育力很差、35歲以下婦女更達...

麥寮「濛上一片灰」！紅燈亮了 環局急揪肇因

環保署空氣品質監測網今早測得麥寮地區空品AQI值達152，已是紅害等級，對所有族群不健康；據雲林縣環保局初步調查發現，上...

猴痘台北現蹤本土第3例 薛瑞元：基於此原則 防疫要更細膩

猴痘台北現蹤。衛福部疾管署昨公布第3例本土猴痘病例，是家住台北市的30多歲本國籍男性。新任疾管署長莊人祥昨接受本報專訪時...

誰污染了下水道？研究：衛生紙是永久化學品污染一大來源

用於防水防油的化學物質全氟烷基物質和多氟烷基物質 (PFAS) 廣泛被應用在紡織品、食品接觸材料、消防泡沫等，可以說是跟塑膠一樣已無處不在，這種化學物質也不易被自然分解，被稱為永久化學品且會污染環境。

衛福部心健司長「她」接任 薛瑞元：女性任要職成趨勢

衛福部心理健康司新任司長明天上任，由台北市聯合醫院昆明防治中心主任陳亮妤接任。衛福部長薛瑞元說，陳亮妤為精神科醫師，長期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦