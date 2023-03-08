猴痘台北現蹤本土第3例 薛瑞元：基於此原則 防疫要更細膩

猴痘台北現蹤。衛福部疾管署昨公布第3例本土猴痘病例，是家住台北市的30多歲本國籍男性。新任疾管署長莊人祥昨接受本報專訪時說，「未來最大挑戰是猴痘疫情」。衛福部長薛瑞元也表示，關於猴痘疫情，「大家必須提高警覺」。

薛瑞元今到立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前，接受媒體訪問，談到猴痘疫情。他說，猴痘本土疫情出現第3例，但對我國防疫系統仍有信心，如過去新冠疫情期間，於清零階段所採取的追蹤、隔離、治療，這些都做得不錯。

但薛瑞元指出，猴痘仍有不同的地方，主要是在「特殊交友圈傳播」，所用的防疫方式還需要更細膩一點。至於，猴痘疫苗採購合約已完成簽訂，疫苗進口時程還在與廠商核對中，一有訊息會讓外界知道。