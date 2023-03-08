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女子排便出血擔心罹癌 檢查發現大腸憩室出血化解虛驚

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
李斯凱醫師提醒民眾，如有血便狀況，務必盡早就醫檢查，及早確認病因與治療。圖／大千綜合醫院提供
李斯凱醫師提醒民眾，如有血便狀況，務必盡早就醫檢查，及早確認病因與治療。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣58歲劉姓女子連續幾天發現糞便有血，擔心自己罹患大腸癌，煩惱不已，在家人陪同下到醫院就診，經大腸鏡檢查發現是結腸憩室出血，醫師當下進行止血治療後，狀況立即獲改善，也讓她鬆了一口氣。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師李斯凱表示，下消化道出血多數來自大腸、直腸處，造成原因包括痔瘡、大腸瘜肉、腫瘤、血管異常增生、感染性或缺血性大腸炎等，這次個案因大腸憩室出血，也是原因之一。大腸憩室是指大腸壁上的黏膜向外突出腸壁肌肉層而形成的囊狀構造，大多發生在乙狀結腸處（左側大腸），與飲食習慣（多肉及多精緻食物）、較少攝取高纖食物有關，發生的機率會隨年齡增長而提高。

他指出，大腸憩室病患大多無症狀或症狀輕微，例如間歇性腹痛、腹脹、排便習慣不規則等，通常出現併發症時才會發現有大腸憩室，常見的併發症為憩室出血及憩室炎，其他併發症則是形成廔管或腸阻塞。

造成憩室出血的原因，可能是憩室附近的小血管受到長期的損傷引起，因此會形成血便；憩室炎是因糞便卡在憩室內造成糞石，進而使憩室內的黏膜產生慢性發炎，會出現左側腹痛、發燒、噁心嘔吐、便秘或腹瀉、解尿困難及頻尿等症狀，嚴重可能造成急性腹膜炎、敗血症及休克。

李斯凱提醒，想要預防大腸憩室，可從改變飲食習慣著手，多攝取高纖維食物、多喝水、適量肉類，並減少食用精緻食物，如果出現憩室出血或發炎症狀，一定要及早就醫，才不致延誤病情。

女子血便數日，經醫師檢查確認為結腸憩室出血（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
女子血便數日，經醫師檢查確認為結腸憩室出血（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供

醫師 腹痛

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