屏基引進乳癌手術中放射治療 病人免奔波

今天是國際婦女節，屏東基督教醫院7日完成屏東首次乳癌手術中放射治療，手術與放射治療一次完成，不僅保留乳房外觀，同時降低總輻射劑量，病人術後也無須時常往返醫院，提供屏東地區早期乳癌病人輔助治療新選擇。

67歲王女士洗澡時自我檢查發現左側乳房有一硬塊，到屏基乳房外科就診，經過超音波導引穿刺切片後確診為惡性腫瘤。腫瘤小於3.5公分，屬於早期乳癌，考量腫瘤位置與沒有淋巴結腫大等因素，主治醫師李靜枝建議採微創手術切除腫瘤保留乳房外觀，再搭配手術中放射治療，預期將可達到最佳療效。

屏基乳房外科主治醫師李靜枝說，早期乳癌治療，多採用乳房保留手術加上術後15至33次的體外放射治療，治療期間病人須每天往返醫院，同時可能出現照射部位皮膚紅腫、變黑、脫皮、纖維化，影響心血管及肺臟功能等副作用，造成病人心理壓力及困擾。

李靜枝說，乳癌手術中放射治療（Intraoperative radiotherapy,IORT），則直接在開刀手術中針對腫瘤病灶切除後的區域單次高劑量放射治療，將放射治療療程大幅縮短，副作用也遠比傳統體外放射治療要來得小，生活品質較不受影響。且經臨床研究證實，兩種放射治療方式的五年存活率相同。

屏基指出，衛福部民國109年癌症登記年報資料顯示，新診斷乳癌個案為1萬5259人，是婦女癌症發生率第一名；換言之每34分鐘就有1名女性罹患乳癌，對女性健康的威脅不容小覷。

李靜枝指出，屏基有三位乳房外科主治醫師，為衛福部國健署核可的乳癌確認診斷及治療醫院，建議45歲以上女性善加利用國健署提供的免費乳房攝影檢查，若篩檢結果陽性，屏基可提供乳癌確認診斷、治療等相關醫療處置。