開航啦！ 華信「台北-馬祖」航線3月26日營運 今起開放訂票

為服務馬祖離島鄉親，華信航空今表示，將於3月26日起新開闢台北-馬祖南竿航線，初期規畫每日往返一班，於今上午9時起，正式對外開放訂位。

華信航空表示，自3月26日起天天由台北直飛馬祖南竿，以70人座的ATR飛機執行飛航任務。班機時間以方便旅客搭乘為考量，台北-南竿AE7901班次上午10時30分由松山機場起飛，上午11時30分抵達南竿機場；南竿-台北AE7902班次中午12時20分由南竿機場起飛，下午1時15分抵達松山機場。無論是返鄉、商務或旅遊都非常便捷，提供往來台北、馬祖兩地的空中服務。

隨著清明連假將屆，華信航空表示，歡迎民眾多加利用，另配合馬祖每年4月藍眼淚爆發季節，旅客可搭乘華信班機到馬祖欣賞海面藍色光點，或造訪小希臘美譽的馬祖芹壁村、馬祖巨神像，或大啖馬祖美食好酒。

有搭機往返馬祖需求的民眾，請透過華信航空客服專線412-8008(手機+02)、官網或手機APP訂位購票。