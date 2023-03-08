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2023全球最佳醫院名單公布台灣35家獲選 嘉縣市3家區域醫院上榜

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2023全球最佳醫院名單公布台灣35家獲選， 嘉縣市3家區域醫院上榜，圖為排名20的嘉義長庚。記者魯永明／攝影
2023全球最佳醫院名單公布台灣35家獲選， 嘉縣市3家區域醫院上榜，圖為排名20的嘉義長庚。記者魯永明／攝影

「Newsweek」與全球數據公司Statista，公布「2023年全球最佳醫院」排名，台灣首度入榜35家醫院，其中嘉義縣有嘉義長庚、大林慈濟，嘉義市嘉義基督教醫院上榜，三家醫院都是區域醫院，嘉縣市人口合計不到百萬人，各項資源不如六都，卻能擁有3家全球最佳醫院，對照護嘉義人生命醫療健康是最大福氣。

20多年前，嘉義縣市醫療資源貧乏，急重症病床數不足，民眾生重病，需舟車勞頓或轉診到都會大醫院求治，隨著嘉義長庚、大林慈濟興建營運，在地嘉基不斷擴充醫療設備量能，嘉義縣市醫療資源不輸都會，部分醫療技術能力甚至領先全國。

嘉義縣衛生局長趙紋華說，嘉義長庚、大林慈濟雖是區域醫院，但已具有準醫學中心規模，新冠疫情期間，提供的病床數、救護能量、檢驗實驗室等，發揮防疫救護功能，兩家醫院協助配合公衛政策，照護縣民健康，朝醫學中心目標努力前進。

「Newsweek」與全球數據公司Statista連續第5次公布全球最佳醫院，「World's Best Hospitals 2023」首度納入台灣醫院，國內共35家醫院上榜，其中台大醫院排名第一，台北榮總以些微差距位居全台第二。台大更以全球排名第249名，名列全球前250強。

上榜榜單包括來自28個國家/地區的醫院，共有超過8萬名專家受邀參與網上調查排名，嘉縣人口不到50萬人，有嘉義長庚醫院及大林慈濟醫院上榜；嘉義市基督教醫院。嘉義長庚綜合醫學大樓，總病床1384床，醫師395人，醫事人員1822人，是雲嘉南規模最大的醫院。

2023全球最佳醫院名單公布台灣35家獲選， 嘉縣市3家區域醫院上榜，圖為排名28嘉義基督教醫院。圖／取自嘉基官網
2023全球最佳醫院名單公布台灣35家獲選， 嘉縣市3家區域醫院上榜，圖為排名28嘉義基督教醫院。圖／取自嘉基官網
2023全球最佳醫院名單公布台灣35家獲選， 嘉縣市3家區域醫院上榜，圖為排名25的大林慈濟。圖／取自大林慈濟官網
2023全球最佳醫院名單公布台灣35家獲選， 嘉縣市3家區域醫院上榜，圖為排名25的大林慈濟。圖／取自大林慈濟官網

嘉義 長庚 慈濟

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