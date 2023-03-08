2023全球最佳醫院名單公布台灣35家獲選 嘉縣市3家區域醫院上榜

「Newsweek」與全球數據公司Statista，公布「2023年全球最佳醫院」排名，台灣首度入榜35家醫院，其中嘉義縣有嘉義長庚、大林慈濟，嘉義市嘉義基督教醫院上榜，三家醫院都是區域醫院，嘉縣市人口合計不到百萬人，各項資源不如六都，卻能擁有3家全球最佳醫院，對照護嘉義人生命醫療健康是最大福氣。

20多年前，嘉義縣市醫療資源貧乏，急重症病床數不足，民眾生重病，需舟車勞頓或轉診到都會大醫院求治，隨著嘉義長庚、大林慈濟興建營運，在地嘉基不斷擴充醫療設備量能，嘉義縣市醫療資源不輸都會，部分醫療技術能力甚至領先全國。

嘉義縣衛生局長趙紋華說，嘉義長庚、大林慈濟雖是區域醫院，但已具有準醫學中心規模，新冠疫情期間，提供的病床數、救護能量、檢驗實驗室等，發揮防疫救護功能，兩家醫院協助配合公衛政策，照護縣民健康，朝醫學中心目標努力前進。

「Newsweek」與全球數據公司Statista連續第5次公布全球最佳醫院，「World's Best Hospitals 2023」首度納入台灣醫院，國內共35家醫院上榜，其中台大醫院排名第一，台北榮總以些微差距位居全台第二。台大更以全球排名第249名，名列全球前250強。