把握好天氣 周日入夜轉濕冷 下周起恐強烈冷氣團襲台

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聯合報／ 記者邱瓊玉楊德宜／台北即時報導
今天依然是雲量偏少的穩定天氣，白天各地晴時多雲天氣。本報資料照片
今天依然是雲量偏少的穩定天氣，白天各地晴時多雲天氣。本報資料照片

今天依然是雲量偏少的穩定天氣，天氣風險管理公司天氣分析師歐宗學說，白天各地晴時多雲天氣，明天有些華南雲系東移接近台灣北部，上午期間雲量有增多趨勢，但降雨機會仍低，而且下半天又會逐漸減少。其他地區則維持晴時多雲穩定天氣，仍然有很大的日夜溫差。

歐宗學表示，周五到周六偏東風環境下，東半部地區局部多雲有零星降雨，西半部仍維持晴到多雲的穩定天氣，但早晚期間可能有低雲霧生成影響能見度，下午時段南部山區雲量也有增多趨勢，外出活動或行車時要稍加留意。

周日上半天仍是類似的穩定天氣，歐宗學說，預估中午過後鋒面就會逐漸接近，下午到傍晚掠過，晚間東北季風明顯增強帶來水氣，這段時間內會有大幅度的天氣變化，北部、東半部地區陸續由多雲轉陰天並有局部短暫雨，中南部晚間也會轉為多雲天氣、局部陰天。

歐宗學說，下周一上半天水氣仍多，北部、東半部地區，中南部山區都有局部或零星短暫雨機會，不過降雨量並不多，難以舒緩南部水情。下半天之後水氣大幅減少，後續各地又回到晴到多雲的穩定天氣。

這波東北季風將帶來強冷空氣影響，歐宗學表示，預估強度可達大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團，氣溫降幅相當大，由於周日白天氣溫仍偏暖，夜間才開始明顯降溫。

他說，下周一白天氣溫會變相當冷，北部地區與前一天的高溫落差可能達到8-10度，空曠地區早晚低溫也會再次下探10度或以下，這波最低溫時間在下周一晚間到下周二清晨，白天冷空氣就會開始減弱、逐漸回溫。下周一各地都會明顯轉冷，越往南部感受越小，有比較大南北氣溫差異。

冷氣團 東北季風

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