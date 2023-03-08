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雲林麥寮天空「灰濁」整片暗 鄭明典驚訝：怎麼那麼集中？

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雲林麥寮天空「灰濁」 鄭明典驚訝 莊秉潔點出汙染來源

聯合報／ 記者胡瑞玲邱瓊玉楊德宜／台北即時報導
環保署提醒麥寮地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南地區、觀音地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網
環保署提醒麥寮地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南地區、觀音地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網

雲林縣麥寮出現嚴重空汙，環保署提醒麥寮地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南地區、觀音地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

中央氣象局鄭明典在臉書發文稱奇，他說，「怎麼那麼集中？都不會低調一點」。

天氣風險管理公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，穩定天氣將持續到周日上半天。不過太過穩定，擴散不易，西半部有局部地區空氣汙染嚴重，目前在雲林彰化附近，敏感朋友先留意。

中興大學環工系教授莊秉潔在臉書指出，雲林PM2.5 AQI又超過150。依法雲嘉南空品區4縣市及好鄰居彰化，燃煤汽電共生廠、石化、鋼鐵及焚化爐四大類汙染源要減排10%，移動汙染源也要依縣市長定的應變辦法來應變。

莊秉潔說，根據今天麥寮的逆軌跡分析，由圖可以看出汙染來源主要是來自雲林本身及嘉義縣市及彰化。

莊秉潔說，今天麥寮的逆軌跡分析，由圖可以看出汙染來源主要是來自雲林本身及嘉義縣市及彰化。圖／取自莊秉潔臉書
莊秉潔說，今天麥寮的逆軌跡分析，由圖可以看出汙染來源主要是來自雲林本身及嘉義縣市及彰化。圖／取自莊秉潔臉書
環保署提醒麥寮地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南地區、觀音地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網
環保署提醒麥寮地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南地區、觀音地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網
環保署提醒麥寮地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南地區、觀音地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網
環保署提醒麥寮地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南地區、觀音地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網
環保署提醒麥寮地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南地區、觀音地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網
環保署提醒麥寮地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南地區、觀音地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網
莊秉潔指出，雲林PM2.5 AQI 又超過150。圖／取自莊秉潔臉書
莊秉潔指出，雲林PM2.5 AQI 又超過150。圖／取自莊秉潔臉書

雲林 彰化 氣象局 鄭明典

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