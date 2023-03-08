周日晚變天！ 吳德榮估強度直逼強烈冷氣團 下探6度極低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今(8日)晨觀測資料顯示，大氣乾燥、穩定，各地晴朗、無降雨。整夜的「強輻射冷卻」效應，清晨部分縣市平地最低氣溫仍降至10度以下，截至5時13分，其前3依序為新竹(峨眉鄉)8.9度，苗栗(頭屋鄉)9.1度，高雄(內門區)9.2度；其他各地區平地最低氣溫：北部(基隆七堵區)9.8度，中部(雲林斗南鎮)10.2度，東部(花蓮壽豐鄉)10.2度。

吳德榮說，根據最新(7日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日白天各地舒適微熱、早晚偏冷，日夜溫差很大，早出晚歸、應注意衣著調適；各地相對濕度偏低、要補充水分；天乾物燥、也要小心火燭。各地區平地氣溫：北部10至28度，中部10至28度，南部9至31度，東部10至28度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(9)日起至下周(12)日，氣溫逐日漸升，白天各地微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大，早出晚歸、應注意衣著調適；明日各地相對濕度仍偏低、要補充水分；天乾物燥、也要小心火燭。周五(10日)起至下周日(12)西半部晨間易起霧，亦應注意相關訊息及交通安全。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，下周日晚起，鋒面抵達、挾冷空氣南下，北台天氣明顯轉變，氣溫遽降。鋒面快速脫離，下周一(13日)下午轉乾冷。下周二(14日)天氣晴冷(右圖)，清晨將出現最低氣溫。最新模擬強度為「強烈大陸冷氣團」或「大陸冷氣團」的機率皆存在(台北測站約可降至12或13度)，但因有夜間「強輻射冷卻」加持，部分平地將下探6或7度的極低溫，應注意。