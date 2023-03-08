旅宿備品業喊影響營運 旅館業憂星級評分

環保署擬推動限制使用一次用旅宿備品。目前雖有部分環保旅宿有在響應，但旅宿業反應消費者大多不清楚未來將全面限制，今年七月若第一階段實施不主動提供，恐準備不及，同時對草案限制也有諸多不滿。備品業者則認為影響營運，環保署應與相關業者多溝通且提供充足時間因應。

負責印刷飯店備品ＬＯＧＯ的業者說，認同減塑趨勢，但盼緩衝期至少一年，讓廠商有時間善後，未來若不再需要印刷，恐就要結束營運，但還有如倉儲、員工安置等問題，政府應考量業者處境，盼環保署提出配套措施，並與備品相關產業多溝通。

台灣星級旅館協會說，目前備品仍是星級評分標準，若該措施上路後，台灣星級評分如何制定還需思考；台灣民宿協會說，很多民宿多在山區或偏遠區，深夜櫃檯沒人，周遭恐無商店，旅客若臨時索取備品，根本無法即時服務，建議第一階段應直接規定「不提供備品」，同時應廣泛宣導，以免旅客不知情給負評。

亞都麗緻大飯店說，疫後飯店旅宿業深受缺工困擾，很多業者老總都下去掃房間，若該草案實施，櫃檯忙不過來，屆時恐出現老總去送備品；另第二階段各地實施日期若不統一，恐也會造成旅客困擾，應中央統一實施日期。

荒野保護協會則說，許多民眾向他們反映，想要執行零廢棄、不想拿備品，飯店卻硬塞給他們，甚至說沒拿的備品會直接報棄，讓民眾很為難；另也有人說，不是非常愛用備品，但備品都是附在房價內，應有價差。