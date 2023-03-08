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禁一次用旅宿備品 擬延後上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
環保署預告一次性旅宿用品限制原七月上路，引發業者反彈，召開會議後決議延後公告及實施。圖／聯合報系資料照
環保署預告一次性旅宿用品限制原七月上路，引發業者反彈，召開會議後決議延後公告及實施。圖／聯合報系資料照

環保署今年一月預告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，未來不僅飯店旅館、民宿，甚至露營地，全不得主動提供一次用旅宿用品，預計分兩階段實施，但引發業者反彈。昨環保署再召開協商會，環保署說，未來二階段會改為一個階段，但辦法公告後將有至少一年緩衝期。

環保署今年一月五日原本預告草案擬定，分二階段實施限制使用一次用旅宿用品。第一階段從七月起「不主動提供」一次用旅宿用品，包含小於一八○毫升的洗髮乳、沐浴精、保養乳等用品，以及牙膏、牙刷、梳子等共十一個品項，但旅客有需求可向業者索取免費備品。

第二階段則為「房型價差優惠（至少百分之五）及提供需求者選購」，但由各地方環保局提報實施日期。

由於旅宿業者反彈大，環保署昨召開相關草案研商會，會中業者針對延長緩衝期、加強國內外宣導、強制規定不提供備品、不要有百分之五價差、二階段變為一個階段等提出建議，認為今年七月上路太倉促，緩衝期至少延長到明年七月；另備品部分，基於拖鞋有衛生及安全問題，希望不納入一次性限用品項範圍內。

環保署回收基管會執秘王嶽斌說，業者意見會納入評估。其中緩衝期延長、國內外旅客宣導部分，原先預擬是希望明年第二階段上路，考量業者及包材廠商有簽約、庫存、消耗等問題，另旅客環保意識及相關資訊宣導也要時間，因此不排除今年七月第一階段不實施。

王嶽斌說，會研議後續草案公告後至少有一年緩衝期，兩階段同步實施，至於正式公告、實施時間，會在法規程序後盡快對外公布。

交通部觀光局旅宿組副組長簡瑛誼說，環保署未對民眾廣為宣傳，希望透過延長緩衝期，持續向消費者宣導及教育，否則貿然實施，民眾對飯店、民宿體驗想像落空，業者也需承受許多壓力及負評；疫後國境開放，國外旅客也要加強宣導，未來確定實施時間後，駐外辦事處、相關旅行業者都會由觀光局協助告知。

環保署 觀光局

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