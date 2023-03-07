社工抗議薪資不漲反調降 衛福部社工司會後提1共識

全台社工職業工會今聚集衛福部前抗議，不滿衛福部研議修正調減社工薪資補助。北市社工職業工會副理事長沈曜逸表示，衛福部近期要研議社工薪資調整服務基本起薪、加給改為補助、碩士學歷不再加給、風險加給一律給1000元。批評計畫朝夕令改、且計畫制定至今未通盤檢討。衛福部社工司司長蘇昭如表示，經決議學歷加給維持112年的制度，依舊加給，風險加給則是二周後再召開會議討論。

衛福部今召開「調整補助民間單位社工人員專業服務費會議」，討論三大議題，新進社工起薪調高、取消學歷加給、風險加給一律給1000元，而不是依照風險程度給予。

台北市社工工會理事黃寶萱表示，新進社工薪資看似調升，但取消學歷加給以及風險加給一口價，等於挪移調升的薪資，不只沒有加到薪資還可能倒退。

以現行新進社工的基本薪資，為280個薪點乘以124.7，等於3萬4916元。113年124.7將調升4%到4.56％，也就是整體薪資將來到3萬6316元到3萬6508元間。黃寶萱表示，此時風險加給改為統一價，又取消學歷加給，等於平均少近600元到1600元間。

高雄市社工秘書長郭志男表示，政府說要扶植社工，但舊問題根本未解，新問題又來。過去社工的薪資回捐陋習，看似有改變，但完全是變了一套手法在運作，近期台南就發生機構為了迴避薪資回捐於帳目上會有明確的證據，機構在發薪資時，改發現金，現場請社工菜鳥拿回剛領到的現金，給資深社工2000元，作為回捐運用。根本性的結構問題沒改，根本無法改變現況，只會促成更多新回捐手法的出現。