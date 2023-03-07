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不主動提供一次性旅宿用品 業者憂缺工「老總也要去送備品」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署預告一次性旅宿用品限制原七月上路，引發業者反彈，召開會議後決議延後公告及實施。圖／聯合報系資料照
環保署預告一次性旅宿用品限制原七月上路，引發業者反彈，召開會議後決議延後公告及實施。圖／聯合報系資料照

環保署擬推限制使用一次用旅宿備品。業者反應消費者大多對此不清楚，加上草案擬7月1日實施第一階段恐準備不及，同時也針對草案限制有諸多不滿；另備品業者認為，環保署應與相關業者多溝通。

原草案預擬，第一階段為「不主動提供」一次用旅宿用品，包含洗髮乳、沐浴精、牙膏牙刷等十一個品項，旅客有需求可索取備品；第二階段為「房型價差優惠（至少百分之五）及提供需求者選購」，並由各地方環保局提報實施日期。

負責印刷飯店備品LOGO的業者表示，認同減塑是國際趨勢，但希望能有緩衝期至少1年，讓廠商善後，未來若不再需要印刷，恐就要結束營運，但還有如倉儲、員工安置等問題，要考量業者處境，盼環保署提出配套措施，並與備品相關產業多溝通。

台灣星級旅館協會指出，目前備品仍有評分標準，若本措施正式上路後，台灣星級評分如何制定還需思考；台灣民宿協會表示，民宿多在深山或偏遠地區，深夜櫃檯沒人，周遭恐無商店，旅客臨時索取備品，根本無法即時服務，除認為應把不主動提供備品，直接規定成「不提供備品」，同時大量宣導消費者，避免旅客有心態落差而給差評，對業者都是很大傷害。

亞都麗緻大飯店指出，疫後飯店旅宿業者深受人力缺乏問題，呼籲不主動提供一次性旅宿用品，應直接改成「不提供一次性旅宿用品」，「否則人力缺乏，很多旅宿業的老總都下去掃房間，若該草案實施，櫃檯僅1人忙不過來，屆時恐出現老總下去送備品的情況」；另實施日期若不統一，會造成旅客跨縣市旅遊困擾，認為中央應統一實施日期。

花蓮旅館商業同業公會表示，草案也指出，可販售一次性旅宿用品，但若販售一次性用品，旅客認定價格恐與業者訂定的有落差，恐以超商價格來比較，甚至還會比較其他旅宿販售一次性用品的費用，認為應將販售「一次性」刪掉，直接改成販售備用品。

荒野保護協會則說，許多民眾向他們反映，想要執行零廢棄、不想拿備品，但飯店卻硬塞給他們，甚至說沒拿的備品會直接報棄，讓民眾很為難；另也有人反映，不是非常愛用備品，但備品都是附在房價內，希望可以選擇房價。

環保署 民宿

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