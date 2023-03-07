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無人機修法將設落日條款 民航局：資安檢測將採型式審

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部民航局今舉辦「遙控無人機管理規則」部分條文修正草案說明會，吸引兩百多名製造商、業者、玩家參與。圖／民航局提供
交通部民航局今舉辦「遙控無人機管理規則」部分條文修正草案說明會，吸引兩百多名製造商、業者、玩家參與。圖／民航局提供

交通部民航局今舉辦「遙控無人機管理規則」部分條文修正草案說明會，吸引兩百多名製造商、業者、玩家參與，對於民航局未來將分階段納管無人機，且上路須通過數位部的資安合格證明、經濟部的檢驗合格證明等，引發業者、玩家不滿，今在說明會也紛紛對於未來將實施的資安檢測提出質疑，另也關心無人機資安檢測項目、費用、資安等級適用範圍等。

有業者直言，模型機不應納入，也有業者憂心，政府機關無人機採購案配套措施或緩衝期間及安全檢測費用等，可能造成負擔。民航局副局長林俊良則表示，未來資安檢測是採型式審驗模式，不會逐機審查，修法也將朝兼顧產業發展與資通安全的方向進行。

林俊良強調，需要資安檢測的機器，不會是每部機器都檢查，而是採型式審驗的方式；目前已經販售或使用中的機器，修法也會配套包含「日落條款」的設計，給業界和玩家有緩衝期，不會突然執行，讓大家無所適從。

民航局表示，民航法先前增修無人機專章時，以兼顧飛航安全及無人機產業發展為原則，由於無人機技術發展迅速，且使用涉及資通安全、電波秩序、消費保護等議題，此次修法希望能就此有更有效的規範與保障。

民航局說，相關部會已經多次召開會議，檢視現行管理機制後，決議就源頭的產品生產或進口以及使用管理等面向，對遙控無人機管理規則進行修正，召開說明會，是要聽取各方對草案的意見，讓法規修訂更加完善。

民航局表示，會儘速彙整與檢討今天各方所提意見，後續各部會也會再行檢視相關事項及評估是否調整，並計畫再辦理第二次說明會，期望法規修正內容能在輔導產業發展的前提下，提升無人機使用安全、降低資通安全風險。

民航局 資安 安檢 無人機

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