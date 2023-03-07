3年翻轉偏鄉！ 張榮發基金會協助雲林樟湖社區再造

位在雲林古坑鄉的樟湖生態中小學，是全台第一所生態中小學，不過由於由於社區產業發展不足，導致學校弱勢學生比例偏高。為此，張榮發基金會執行長鍾德美決定和樟湖國中小攜手，計畫以三年時間協助社區文化深耕、促成青年返鄉，建立幸福社區。

長期深耕偏鄉的張榮發基金會，曾在二○○九年莫拉克風災後，援建設立雲林樟湖生態中小學，如今再次合作，也讓校方相當感謝。

樟湖生態國中小校長陳清圳表示，非常感謝基金會能將觸角深入偏鄉社區，除提供社區弱勢學生學雜費補助外，未來將合作舉辦竹編、藍染、茶文化工作坊，凝聚社區共識，並協助發展生態紅茶與廣東黎檬兩項社區產業。

據了解，樟湖特有植物大青，為創新藍染來源，加上與雲科大合作引進創新染法，搭配強化既有竹編課程，頗具觀光體驗價值。此外，校方與社區目前均有栽種台茶十八號，也就是俗稱紅玉紅茶，將進一步推廣生態農法，並結合學校茶文化社團，屆時就可推出從採茶、烘茶到品茶的一條龍式茶鄉之旅。

至於廣東黎檬則可做成水果茶、凍檸茶、入菜與咖啡等，基金會與校方亦將協助相關產業發展所需。

此外，樟湖生態國中小也擁有豐富的物種資源，如台灣野山羊、穿山甲、白鼻心、藍腹鷴、白頭鶇等保育類動物，未來都可成為推動生態導覽素材。

張榮發基金會表示，將和校方合作舉辦系列文化活動，如黃頭鷺音樂季、螢火蟲季等，並讓社區利用校方代管的教育農園從事培力課程，搭配由樟湖學生進入社區服務，在基金會、校方與社區的共同努力下，將創造出三贏局面。