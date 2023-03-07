半數愛滋女性發病才確診 疾管署籲善用匿名篩檢管道

明天就是婦女節，疾病管制署今提醒，雖然去年新增愛滋感染者只有4%是女性，但逾半數都是已發病才被診斷出來，相較男性感染者僅1/3延遲診斷，顯示女性比較容易忽略愛滋感染的風險。疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君提醒，現有兩種愛滋篩檢管道，都能充分保障隱私，提醒女性珍愛自己、主動篩檢，透過篩檢了解自身健康狀況。

詹珮君表示，只要曾有性行為至少要做1次愛滋篩檢，若曾發生無套性行為，建議更積極，每年至少1次篩檢；但若有感染風險行為，例如感染性病、多重性伴侶、和病史用成癮性藥物等，建議每3到6月篩檢一次。現有兩種愛滋篩檢管道，包括全國82家醫事機構的匿名篩檢諮詢服務，以及愛滋自我篩檢計畫。

詹珮君表示，全國82家醫事機構的愛滋匿名篩檢諮詢服務，全程以匿名方式進行，有專人提供衛教諮詢及篩檢，現場流程約20分鐘，即可得知初步篩檢結果。其中14家是「一站式」愛滋匿名快速篩檢服務院所，針對初篩陽性者提供快速確認檢驗服務，30分鐘內即可確認結果，從篩檢到確診不到1小時。

如果不方便前往醫事機構，也可利用「愛滋自我篩檢計畫」。詹珮君指出，自我篩檢計畫去年提供超過5萬人次服務，民眾可上網預訂、選擇附近方便的超商取貨，只要支付200元試劑費及45元物流費，即可取得試劑，包裹收件人可匿名，外包裝也不會標註篩檢內容。

如果不想上網預訂，可直接前往合作民間團體、衛生局/衛生所，全國有436個實體服務點，也可直接利用68台自動服務機，支付200元就能取得試劑。受試者可於家中或適宜的場所進行篩檢，完成篩檢後上網登錄結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用。

詹珮君提醒，自我篩檢試劑為「初步檢驗」，若初篩呈陽性，即使身體沒有不適，仍應儘速至愛滋指定醫事機構，進一步確認檢驗，疾管署會補助當次就醫掛號費及部分負擔，衛生局及相關民間團體也提供匿名篩檢諮詢及篩檢陽性個案轉介或陪伴就醫等服務。詳細的自我篩檢試劑簡介及相關服務內容、試劑取得方式與地點、愛滋指定醫事機構名單等資訊可至自我篩檢專頁( https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/)查詢，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。