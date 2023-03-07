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竹科龍科抗旱同步啟動自主節水 竹科台積電10大廠列管
北部地區今年來降雨偏少，因應枯水期，桃園市石門水庫、新竹縣寶二水庫系統入流降低，水利署區水資源局今天啟動桃竹地區抗旱，新竹科學園區台積電等10大用水戶列管自主節水5%，龍潭科學園區台積電、友達、蘋果等15家廠商納入自主節水5%，以利石門、寶二水庫系統延長供水。
北區水資局表示，目前石門水庫蓄水率達69.1%，寶二水庫系統蓄水率亦達62.4%，目前民生、產業、農業各項供水穩定無虞，因應中央氣象局預報3月、4月降雨量正常偏少，5月前降雨不容樂觀，北部進入枯水期，新竹地區啟動頭前溪所有抗旱水井，竹科園區超前部署抗旱，園區廠商自主節水5%。
竹科管理局表示，目前桃竹地區水情仍屬藍燈，目前供水穩定，因應石門水庫、寶二水庫系統水位下降，要求竹科、龍潭科技園區廠商自主節水5%，竹科包括台積電等10大用水戶自3月起列管自主節水5%，其他竹科及龍科廠商自行自主節水5%調配用水，超前部署抗旱措施。
北區水資局表示，石門水庫、寶二水庫系統供水穩定，該局因應枯水期來臨，採取日日監看、跨域調度、啟動備援水源及節水等措施，目前透過板二計畫由新店溪（翡翠水庫）調供水源至板新地區，每日達81萬噸，降低石門水庫供水壓力，且可南調水源至新竹地區，毎日約17萬噸，維持桃竹與板新地區供水穩定。
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