竹科龍科抗旱同步啟動自主節水 竹科台積電10大廠列管

北部地區今年來降雨偏少，因應枯水期，桃園市石門水庫、新竹縣寶二水庫系統入流降低，水利署區水資源局今天啟動桃竹地區抗旱，新竹科學園區台積電等10大用水戶列管自主節水5%，龍潭科學園區台積電、友達、蘋果等15家廠商納入自主節水5%，以利石門、寶二水庫系統延長供水。

北區水資局表示，目前石門水庫蓄水率達69.1%，寶二水庫系統蓄水率亦達62.4%，目前民生、產業、農業各項供水穩定無虞，因應中央氣象局預報3月、4月降雨量正常偏少，5月前降雨不容樂觀，北部進入枯水期，新竹地區啟動頭前溪所有抗旱水井，竹科園區超前部署抗旱，園區廠商自主節水5%。

竹科管理局表示，目前桃竹地區水情仍屬藍燈，目前供水穩定，因應石門水庫、寶二水庫系統水位下降，要求竹科、龍潭科技園區廠商自主節水5%，竹科包括台積電等10大用水戶自3月起列管自主節水5%，其他竹科及龍科廠商自行自主節水5%調配用水，超前部署抗旱措施。