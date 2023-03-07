2022遊覽車客運業評鑑出爐 17家不列等、優等數量砍半

交通部公路總局今公布2022年遊覽車客運業評鑑，總數891家中有5家優等、456家甲等、413家乙等，優等業者包括國光客運遊覽車、嘉義汽車客運遊覽車、協弘遊覽車、豪賓通運、速可達通運，較上次評鑑(2020年)減少6家。另外，此次有17家安全及管理未達標準不列等，限期未改善將停止部分營業或撤照處分。

公路總局表示，遊覽車客運業評鑑2020年起依評鑑作業要點辦理，2022年評鑑區間為2021年10月至2022年9月，依據「基本安全紀錄」、「專業科技化管理」及「品牌化經營」，將遊覽車業者分級為優、甲、乙等及不列等（未達乙等）。

公路總局說明，2022年評鑑總數891家，優等的有5家，較2020年減少6家；甲等456家，較2020年增加12家；乙等413家，較2020年減少4家；不列等17家，較2020年減少10家。

公路總局表示，「遊覽車客運業評鑑作業要點」第一階段首先檢核業者基本安全紀錄，包含肇事及違規紀錄等項目，第二階段由安全紀錄甲等以上業者提出申請檢核專業科技化管理項目，第三階段由符合申請優等資格業者提出申請，經評鑑小組實地評鑑，5家優等業者代表營運安全達到優良水準，具備完善科技化專業管理作為，且已建立品牌化經營模式。

公路總局指出，17家評列不列等(未達乙等)業者，為評鑑期間肇事及違規紀錄未達對外推薦的基本要求，將由監理機關針對業者個別情況輔導改善，完成改善後可申請檢核半年期間以上安全紀錄，經確認已達乙等標準者，改列為乙等，但若限期未改善將停止部分營業或撤照處分。