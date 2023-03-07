HIMSS數位醫療指標 林口長庚獲選全球第2名智慧醫院

智慧醫療漸漸成為主流，林口長庚參與「醫療資訊暨管理系統協會」（HIMSS）數位醫療指標評鑑，獲選為全球第二名、台灣第一名的名次。長庚決策委員會主任委員程文俊表示，期待林口長庚能成為國際智慧醫療的標竿。

HIMSS 為美國醫療資訊與管理系統學會簡稱，建於1961 年，總部位於美國芝加哥，是一家全球性非營利性組織，成立宗旨在通過資訊技術提高醫療水準。其「數位醫療指標」評鑑，包含「資訊交互運作能力」、「以人為本的健康照護」、「預測性分析力」、「治理和勞動力」四大範疇，以評價全球醫療機構的智慧化程度。

林口長庚醫院參加2022年度HIMSS 數位醫療指標評鑑，由林口長庚院長陳建宗擔任總召集人，醫院在DHI各面向都獲得極高的分數，總分400分，林口長庚獲得349分，僅次韓國Samsung Medical Center，第三名為台灣的中國醫藥大學附設醫院。

陳建宗表示，參加HIMSS DHI評鑑是為了確定醫院目前的資訊科技系統是否在醫院運營、改善醫療品質和病人安全方面取得了全面的效益。這項評估可以反映出是否能提高醫療服務的品質和效率，並通過系統的創新和改革，引導醫院全體員工參與品質和安全內部化，並且有助於確保「醫療資訊化與國際標準接軌」。

林口長庚自1978年成立以來，一直走在台灣醫院技術轉型的前列，率先引入了電腦管理系統，走向無紙化醫療。2017年開始進行IT重組，以促進智慧醫療，並列有五個主要目標：醫療品質、病人安全、創新服務、平臺整合和流程簡化，建立結構化的醫療記錄與人工智慧中心，並實施遠距醫療。2019年，成為台灣第一家達到HIMSS電子病歷採用模式（EMRAM）最高階段的醫院；目前預計將重新認證HIMSS EMRAM第七階段，目標在2024年前取得。