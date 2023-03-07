本周流感增6重症2死 長者症狀不明顯...出現3警訊儘速送醫

疾病管制署今公布本周新增6名流感重症個案、2名流感重症死亡個案，6人皆未接種本劑流感疫苗。疾管署防疫醫師林詠青指出，死亡個案分別是60多歲女性與80多歲男性，有心血管疾病、腎功能不全、癌症等病史，兩人都因呼吸衰竭而入住加護病房。

疾管署提醒若有類流感症狀、新冠篩檢陰性，就可能是流感，未滿5歲幼兒、高齡長者、孕婦、慢性病患都是流感重症死亡高風險群，除應留意呼吸急促、發紺、痰液變濃等呼吸衰竭症狀，也應儘速就醫、服用公費抗病毒藥。

林詠青表示，兩名死亡個案之一為60多歲女性，二月下旬發燒，過兩天呼吸急促，當下前往醫院檢查發現呼吸衰竭，當日病況變化快速，死因為呼吸衰竭和敗血性休克。另一名死亡個案為80多歲男性，一月下旬開始咳嗽、有痰，發病後兩日就有呼吸衰竭情形，醫院收治於加護病房，住院期間併發肺炎、泌尿道感染，病況未改善，住院一個多月後因併發症過世。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週門急診類流感就診4萬4808人次，相較於前一周屬持平，近4周合約實驗室分離之呼吸道病毒，以流感病毒為多，以A型H3N2為主。

疾管署副署長羅一鈞表示，流感疫情目前持平，但因氣溫溫差較大，往年流行季都可能在冬春交界又逢開學之際看到一波小反彈，有時候病毒株還會跟冬季主流株不同，需要持續提醒民眾留意。目前病毒株沒有交替轉換，去年到現在都是H3N2，也沒有出現反彈，但仍需持續注意疫情和病毒株變化。

林詠青提醒，未滿5歲幼兒、65歲以上長者、孕婦、慢性病患、免疫不全等都是流感重症死亡高風險群，年長者症狀可能比較不明顯，應高度留意重症徵兆，像呼吸急促、發紺、變濃，都可能代表有呼吸衰竭，要儘速就醫。目前流感抗病毒藥物使用條件是不需快篩陽性，只要符合上述高風險要件，都可直接開藥，

羅一鈞提醒，目前校園口罩令已鬆綁，如果學生有類流感症狀，新冠快篩陰性，就可能是流感，建議在家休息，不要到校上課，才能保護自己也保護他人。