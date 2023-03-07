竹科人顧健康 第三屆預防醫學論壇18日登場

由一群竹科人發起的竹科管理協會將舉辦第三屆預防醫學論壇，邀重量級講師來分享，不只聚焦在身體，更重視心靈層次，透過頂尖人士分享，要讓竹科各個公司重視員工的身心靈，提醒竹科人懂科技，更要重視健康。

論壇召集人、竹科管理協會秘書長李道霖說，前兩屆舉辦預防醫學論壇的起源，是因智易科技策略長李鴻裕及瑋順集團創辦人林清和的突然離世，大家才發現，雖然都是科技專家，但面對醫學仍很陌生，全球進入ESG時代，員工健康是企業永續的關鍵，更顯出預防醫學的重要性，盼在各界的支持下持續舉辦，協助竹科人吸收健康的醫療知識。

第三屆論壇邀請頂尖人士分享，包括衛生署前副署長石曜堂「無盡的探索與追尋－創值的行旅」；美國心臟學院院士、慈濟醫療志業執行長林俊龍「養生、養心」；台灣第一位運動醫學博士陳俊忠教授「律動享健康」；李家同校長「我從不知養生為何物」。

台北榮民總醫院前院長張德明「風濕免疫科常見疾病及預防之道」；台大新竹醫院醫師陳凱翔「巴金森症最新治療展望及預防」；佛光山副住持慧開法師「禪法對身心安頓與生命探索的啟發」；成大校長沈孟儒「醫療未來的挑戰」。本屆還有聽眾和主講貴賓的交流互動時間，將由身的健康，擴展到心靈的健康。

李道霖表示，第三屆竹科預防醫學論壇於3月18日在陽明交大博愛校區方賢齊館登場，公益論壇，免費參加並提供午餐，可搜尋「竹科大小事 第三屆竹科預防醫學論壇」報名，全程出席者可參加摸彩。