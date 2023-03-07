桃園逾9成露營場違法 市府「出2招」輔導業者合法化

近年國內露營盛行，但多數營區不符規定，桃園149家既有露營場，只有7家合法。桃園市府表示，今年將全力推動全市露營場合法化，目前市府已完成盤點，今年將辦理露營場容許使用申請及合法登記輔導案，並舉辦法規說明會，免費協助業者製作申請書，呼籲業者踴躍報名參加。

觀旅局表示，受限過去法規尚未將「露營相關設施」納入為農牧用地的容許使用項目，僅能透過申請休閒農場方式設置露營設施，去年7月20日內政部修正發布「非都市土地使用管制規則」後，地方政府才有輔導露營場合法化的契機；桃園目前合法的露營場僅7家，都是位於都市計畫風景區或產業遊樂區及休閒農場等，可輔導設立的則有82家，多位於農牧用地及林業用地，是這次輔導的重點對象。

觀旅局表示，為鼓勵及輔導轄內露營場合法化，市府組成專業輔導團隊於3月7日及14日分別於羅浮遊客服務中心及拉拉山遊客中心辦理法規說明會，並成立免費駐點諮詢服務、Line@群組及諮詢專線，提供民眾諮詢服務，並免費協助既有露營場製作經營計畫書等申請資料；首場說明會已超過130人、70家露營場預約報名。

觀旅局長周柏吟表示，觀旅局持續配合中央政策積極輔導，也特別在觀光行政資訊網設置露營場申設專區，提供露營相關法規、申請書件範本、常見QA等資料，同時於市府最高決策層級的觀光會報成立跨局處工作小組，共同協助處理露營場設置相關問題。