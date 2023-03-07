Newsweek公布全球最佳醫院評比 北港媽祖醫院上榜

一名自稱在天母地區跑外送的外送員在臉書社團「靠北天母幫」表示：「天母真破！在天母區跑外送，70% 都是舊公寓。最恨的是4、5、6 樓 (頂加)」，並直言在公寓喘著氣慢慢爬樓時，常被年輕的外送員追過，讓他很不是滋味上網PO文。

2023-03-07 12:49