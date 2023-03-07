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Newsweek公布全球最佳醫院評比 北港媽祖醫院上榜

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
中國醫藥大學北港附設醫院致力營造偏鄉高齡友善環境。記者蔡維斌／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院致力營造偏鄉高齡友善環境。記者蔡維斌／翻攝

Newsweek最近公布全球最佳醫院評比，今年首度納入台灣醫院，台灣區共35家醫院上榜，其中雲林縣的中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）更排行22，在雲嘉各大醫院僅次於嘉義長庚醫院，媽祖醫院表示，為縮短偏鄉醫療差距，近年來以病人為中心，強化醫療設備、深入社區，這次能獲國際好評，醫院將再接再厲提供更優質服務。

「Newsweek」與全球數據公司 Statista最近公布2023年全球最佳醫院，由來自28個國家，超過8萬名醫師、醫院管理人員、保健專業人員受邀參加線上調查，可推薦自己國家和其他國家的醫院，但不包括自己的雇主和醫院；其次也有患者對醫院的滿意度；此外醫院品質指標包括治療成效與衛生措施和患者安全數據、醫護人力等都列入評比項目。

這項評比台灣區共有35家醫院上榜，雲嘉共5家入選，包括嘉義長庚、中國醫大北港附設醫院、大林慈濟、台大雲林分院、嘉基等，其中位處偏遠的中國醫大北港附設醫院名列台灣第22名，登上國際排行，格外引人注目。

近年來中國醫大北港附設醫院接連引進多項新設備，跨科團隊打造專業醫療中心等級的服務，雖位於雲林海線偏遠鄉鎮，但醫療服務不遜色，去年成立雲林首座「高壓氧治療中心」創傷醫療更精進；引進智能復健外骨骼機器人（鋼鐵衣），提升復健成效。

此外骨科、整外、婦產等科增加ROSA Knee機械手臂導航系統、3D立體影像導航系統、喉返神經監測系統、AI智能判讀系統及乳房外科真空輔助切除術、婦產科鉺雅鉻陰道雷射等多項先進技術與設備，打造優質科技智能醫療。

雲林沿海人口老化，院方致力急重症及整合式照護，發展微創、脊椎關節手術、無痛照護、癌症診療及中西醫合療等特色，以「關雲長」APP優化出院無縫接軌長照服務，提供60歲以上長者全智能型及出院後續關懷服務，創設約1年已協助216位個案打造全方位照顧服務，本月榮獲國家級高品質SNQ認證。

院長吳錫金表示，醫療城鄉落差大，北港附設醫院擁有中國醫藥大學體系作為強力後盾，實踐『以病人為中心』使命，打造高齡友善醫院，營造舒適照護，能獲國際肯定，未來將更加努力造福偏遠鄉親。

引進復健機器人幫助治療和復健。記者蔡維斌／翻攝
引進復健機器人幫助治療和復健。記者蔡維斌／翻攝
中國醫大北港附設醫院增設雲林首家高壓氧治療中心。記者蔡維斌／翻攝
中國醫大北港附設醫院增設雲林首家高壓氧治療中心。記者蔡維斌／翻攝
引進復健機器人幫助治療和復健。記者蔡維斌／翻攝
引進復健機器人幫助治療和復健。記者蔡維斌／翻攝

北港 雲林 復健 患者 中國醫藥大學

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