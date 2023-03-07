旅館不得主動供一次性用品 北市觀傳局籲業者及早因應

連假一波又一波，旅宿業迎來疫後商機，卻同時面臨未來不可提供一次性旅宿用品、缺工及用電大戶電價調漲等問題。北市觀傳局表示，已向中央反應盼能有更多緩衝時間，讓業者加強與消費者溝通，也加強業者用電管理、落實節能減碳，至於缺工問題，持續與勞動局合作擴大徵才。

環保署今年公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式（草案）」政策，7月1日起不得主動提供一次用旅宿用品；第二階段明定，業者應提供未含一次用旅宿用品房型價差至少5%優惠，實施日期由地方環保局提報環保署核准發布。

觀傳局表示，雖正面看待環保永續趨勢，但仍建議中央，務必提供旅宿業者妥為因應的緩衝期，並期盼未來正式公告後相關規範更明確，以利旅宿業者遵行，減少環保局未來稽查工作負擔。

觀傳局呼籲業者，面臨全球淨零排放浪潮應盡早準備，延續產業競爭力、調整經營方針，朝永續環保目標邁進，也應強化旅客宣導、響應淨零浪潮，抓住「綠色觀光經濟」商機。

此外，針對經濟部今年4月可能調漲用電大戶電價，恐使旅宿業成本上升。觀傳局說，如今旅宿業仍在疫後復甦階段，期盼中央能多方考量、評估是否暫緩電價調整，旅宿業者也應落實用電管理，汰換老舊用電設備、使用節能環保產品等，加強節能工作。