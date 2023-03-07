環保署預告1公斤以上二次鋰電池納應回收 明年1月生效

為達到2030年市區公車及公務車全面電動化、2040年電動小客車及機車市售率100％目標，政府積極推動運具電動化，部分會使用單顆電芯重量達1公斤以上的鋰電池作為電能來源，為因應2030年可能的產生量，環保署預告單只電芯重量大於1公斤的二次鋰電池為應回收列管範圍，預計明年1月1日正式生效。

環保署預告修正「物品或其包裝容器及其應負回收清除處理責任之業者範圍」，新增單只電芯重量大於1公斤的二次鋰電池為列管範圍。

環保署資源回收管理基金管理會執秘王嶽斌說明，目前只有規定單只電芯重量小於1公斤的二次鋰電，才需納入應回收的廢乾電池範圍，但隨著運具電動化及太陽能設備等儲能系統發展，部分業者也會使用1公斤以上的鋰電池作為電能來源。

王嶽斌表示，其回收難度與現行納管回收的小型電池無異，因此才一併納入資源回收體系，已依資源回收管理基金，建置完整的回收處理管道與補貼機制。

王嶽斌指出，大多電池及儲能設備幾乎都為單顆重量1公斤以下的二次鋰電池組成，如電動機車的電池模組。統計二次鋰電池去年廢棄量約792公噸，並會逐年增加，但大於1公斤的二次鋰電池廢棄量不大，評估2030年約廢棄3％、2040年約2％，國內現有6家業者可處理，年處理量能約3500公噸，目前足以因應。

環保署表示，該公告修正後，製造或輸入單只電芯重量大於1公斤二次鋰電池的業者，或裝置於電動運具等物品的業者，均應依法登記為責任業者，辦理相關登記、申報及繳納回收清處理處理費用。

另環保署已於2021年7月1日調高廢二次鋰電池的補貼費率；單只電芯重量大於1公斤的二次鋰電池，與現行納管回收的二次鋰電池並無差異，預告納入列管後，預計明年1月1日正式生效。