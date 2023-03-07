清境知名民宿自陸進口杯碟鉛超標 480公斤全銷毀
食藥署今公布邊境查驗不合格名單，南投清境知名觀光民宿「老英格蘭莊園」進口的中國「富村山居杯＆碟（瓷製）」驗出鉛含量超標。業者表示，上月在海關已依規全數銷毀，未進到國內使用，本身也是受害者，損失將由進口代理商負責。
食藥署本周公布的邊境不合格名單共5項，其中「老英格蘭莊園」也上榜，其自中國大陸進口總重約480公斤的「富村山居杯＆碟（瓷製）」1500組，被檢驗出鉛14ppm，高出我國「食品器具容器包裝衛生標準」限量值5ppm以下逾2倍。
食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，此次發現的「老英格蘭」瓷杯溶出重金屬鉛超標2倍以上，該業者為初犯，目前還沒有申報後續處置，但不合格產品依規定得全數退運或銷毀。而中國進口來台的食器在今年9月時也曾驗出一批違規。
對此，業者表示，餐具屬消耗用品，平時整理清洗難免破損，因此委託進口代理商採購1500組的瓷製杯、碟備用，以利耗損時替換。而上月接獲主管機關通知驗出鉛超標，當下即依照規定在海關全數銷毀，並未進到國內使用，請遊客放心。
針對其進口的瓷製杯、碟因不符合屯標準遭大量銷毀，業者則表示，此次銷毀的損失將由進口代理商負責，未來也會要求進口代理商慎選器材製造國及品質。
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