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試管增多胞胎機率 台北長庚減胎手術保住同卵三胞胎

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北長庚醫院成功替郭小姐接生3個女寶寶。圖／長庚醫院提供
台北長庚醫院成功替郭小姐接生3個女寶寶。圖／長庚醫院提供

經歷三次試管嬰兒療程，34歲郭小姐終於懷孕，迎來的卻是同卵四胞胎與一個單胎。身高僅155公分的她，對於腹中有5個胚胎，感到又驚又喜，醫師告知多胞胎容易流產、早產，早產容易引發胎兒發育不全，讓她與先生焦慮不已，經過與台北長庚醫療團隊討論，決定透過射頻燒灼減胎術減胎，最後保住三胞胎，迎來3個健康的女寶寶。

終於懷孕讓郭小姐與先生開心不已，但五胎對於母體的負擔太大，懷孕到第7周時，單胎自行停止生長、胚胎萎縮，她與先生急著找醫院診所協助減胎，但所有的回覆都只有「全留」或是「全流」，且全留最後不一定能順利生產，等於宣判只能選擇「全流」才能保全媽媽，但後來他們找到台北長庚，經過與醫療團隊的討論，才出現了轉機。

台北長庚婦產科主任蕭勝文表示，射頻燒灼術主要應用於小型肝腫瘤手術，透過超高頻振動產生熱能，在不破壞正常肝細胞的情況下消滅癌細胞。目前國際上減胎方式中，也將射頻燒灼術納入其中，透過超音波的引導，用射頻燒灼阻斷需要減胎的胎兒血流，達到目的。

蕭勝文表示，台北長庚二年前開始就開始使用該手術，協助多胞胎的孕婦減胎，二年前協助做的案例，是台灣的第二、第三例，如今已經完成25例，且成功率達到9成。

蕭勝文表示，台灣的少子化與晚婚、晚生有關，台灣現在的新生兒有個現象，多達4％是雙胞胎或是多胞胎，可以顯示試管的需求大增，他說，現代社會已經出現「生的少」（少子化）、「生的老」（高齡化）、「生的早」（早產兒比例高）的時代，減胎手術可預期是未來趨勢。

郭小姐懷孕31周後，去年接受剖腹手術，順利產下3名女嬰，蕭勝文表示，今天3月7日剛好滿6個月，3個女嬰出生時分別僅有1420公克、1080公克與870公克，現在已經有8公斤、5公斤、6公斤。

郭小姐今特別感謝蕭醫師與台北長庚醫護團隊的協助，她說，感謝您們對生命的尊重與不放棄，讓三位小福星有機會來到世上成長茁壯，翻轉我們整個家庭，成為幸福的五口之家。

34歲的郭小姐，經歷三次試管嬰兒療程成功懷孕，但卻是同卵四胞胎與一個單胎。圖／長庚醫院提供
34歲的郭小姐，經歷三次試管嬰兒療程成功懷孕，但卻是同卵四胞胎與一個單胎。圖／長庚醫院提供

長庚 手術 懷孕

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