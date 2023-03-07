今年最奇耙！路人平交道打架 造成台鐵3列車延誤42分

台鐵列車延誤時有所聞，不過如今卻有網友在PTT上爆料，指從車長無線電中聽到，今有兩個路人在花壇平交道打架，竟導致2144車次列車停在花壇開不出來，377車次停在彰化出不來，遭網友諷刺「今年還會出現更奇葩的誤點原因」、「2023最好笑誤點理由提名」。

實際上，也有網友在「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉絲團分享路人在平交道上打架的影片，只見有兩名男子不畏危險，直接在平交道脫下外套，打了起來，雙方你來我往，互不相讓，一旁則還有一名男子似乎像要勸架。

由於當時尚未有列車行經，平交道開放通行，一旁汽機車不斷穿梭而過，但打架的兩名男子都未受影響，持續「打得火熱」，看起來險象環生，隨後又有兩名男子似乎看不下去，走上前去一度想要勸阻的樣子。

台鐵表示，今上午8時07分接獲通報，指花壇=彰化間花秀路平交道(K221+899)上有路人站在平交道上不願離開，警察8時26將該路人帶離現場，路線恢復正常行駛，影響3列、42分。