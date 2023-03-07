劇痛水疱病非老人專利 腦癌和部分糖尿病患風險高2倍

「類天疱瘡」是俗稱「水疱病」的一種自體免疫疾病，好發於65歲以上長者，以異位性皮膚炎、乾癬、洗腎等長期發炎疾病者風險較高、服用特定藥物的第二型糖尿病病人風險高2倍，大片破皮令人苦不堪言，需要住院和門診長期追蹤。不過這並非長者專利，台北榮總皮膚部分析12年萬人健保資料發現，40至50歲的神經性腫瘤(如腦癌)者發生類天疱瘡的風險是一般人的2.4倍，平均罹癌後4.5年發病，失智病人常同時具備高齡和腦神經疾患特徵，罹病風險高達7.5倍。

北榮今針對類天疱瘡召開記者會，皮膚部光化學治療科主任吳貞宜表示，這是一種長期慢性自體免疫疾病，常發生於多重慢性病的臥床長者，或是失智、中風、巴金森氏症等神經系統疾病的病人。發生人數隨人口老化增加，近10年已經增加2倍，每年大約有1000人苦於出疹、搔癢、水疱、大面積破皮，可能引發嚴重感染而致死。光是北榮一家醫院，每個月都要治療5名病人，每人次住院天數約15天。

吳貞宜表示，因為破皮傷口實在太痛，病人換藥時常痛到哭，嚴重者需安排至燒傷中心住院接受等跨科團隊治療，天天換藥、服用口服類固醇，若能搭配多種免疫抑制劑，也能有效控制水疱。出院後還要定期回診，長期服用低劑量類固醇，以避免再發，同時也要逐步調降類固醇的用量，以免發生靜脈栓塞、感染等併發症。

吳貞宜表示，如果病人同時罹患糖尿病，也要檢視用藥，評估換藥可能性。因研究證實服用二肽基肽酶-抑制劑 (DPP4 inhibitor)在第二型糖尿病病人，會增加兩倍多的類天疱瘡罹病風險，建議要換藥，像是第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑(SGLT2 inhibitor)會比較安全。

北榮曾經治療過一名40多歲女性，同時罹患腦癌與類天疱瘡，其他國家也有同樣共病的個案報告研究，但仍缺乏大樣本的對照追蹤研究。北榮利用健保資料庫，追蹤8313名神經性腫瘤病人，配對3萬3252名沒有腫瘤的個案，追蹤2000年至2012年兩組人罹患類天疱瘡的風險，經校正其他競爭死因之後發現，相較於無神經疾患的個案，有神經性腫瘤者罹患類天疱瘡的風險是2.4倍，平均在診斷出腫瘤的4.5年後發病，有失智症的風險則是7.5倍。

吳貞宜分析，神經系統疾病與類天疱瘡有很強的相關性，目前還沒有確定的生理機轉可以解釋，但學者推論可能是因為這些疾病會使腦部發炎、破壞血腦障壁，導致腦部發炎物質進入血液，增加發生自體免疫疾病的風險。北榮皮膚部主任陳志強表示，皮膚是人體最大的免疫器官，也是身體的第一道防線，當身體受到刺激，產生太強烈的免疫反應，就有可能表現於各種皮膚疾病。