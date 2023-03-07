倉促上路引反彈！原7月上路 一次性旅宿用品實施日延後

環保署今年1月預告「一次性旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，引發業者反彈，今再召開協商會討論。多數業者要求延長緩衝期、加強國內外宣導、強制規定不提供備品、不要有5％價差等；環保署表示，業者意見會納入評估，未來二階段改完一個階段，草案公告後會有一年宣導期，但實際公告及實施日期將延後。

環保署今年1月5日預告內容指出，今年7月1日起分二階段實施，第一階段為「不主動提供」一次用旅宿用品，包含洗髮乳、沐浴精、牙膏牙刷等11品項；第二階段為「房型價差優惠（至少5％）及提供需求者選購」，並由各地方環保局提報實施日期。

今天會議中，業者針對延長緩衝期、加強國內外宣導、強制規定不提供備品、不要有5％價差、二階段變為一個階段等提出建議，認為今年7月1日倉促上路後，國民教育未宣傳好，將造成旅宿業者困擾，如需更多人力應付需要備品旅客、旅客資訊及想像體驗落差導致客訴增多、不提供一次性拖鞋恐有衛生及安全問題等。

環保署回收基管會執秘王嶽斌強調，草案內容並非定案，業者反應的意見都會納入評估。其中，緩衝期延長、國內外旅客宣導及拖鞋是否納入限用品項部分，考量業者及包材廠商有簽約、庫存、消耗等問題，另外國境開放後，國內外旅客環保意識及相關資訊的宣導也需時間，因此決議本草案公告後將有1年緩衝期。

王嶽斌指出，基於衛生及房間安全考量，會再研議是否取消限用拖鞋；但會採取5％優惠價差，是有考量市場機制、房型差異等，讓消費者更有誘因接受環保概念，未來會評估其他誘因及優惠，另不主動改成不提供、統一實施日期等也會再研議。