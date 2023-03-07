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泳池業者推雞蛋換免費泡湯！ 一顆5元供購打造蛋蛋交流

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
大新店游泳池發起徵蛋活動，只要民眾拿五顆蛋到場，就可免費享受泡湯SPA。圖／取自大新店游泳池粉專
大新店游泳池發起徵蛋活動，只要民眾拿五顆蛋到場，就可免費享受泡湯SPA。圖／取自大新店游泳池粉專

缺蛋議題持續引發討論，有泳池業者就發起徵蛋活動，只要民眾拿五顆蛋到場，就可免費享受泡湯SPA，而獲取的蛋會以一顆5元價格供有需要的民眾購買，也會捐給關愛之家，盼藉由「蛋蛋交流」、「蛋蛋幸福」打造善的循環。

位於新北新店的大新店游泳池是在地歷史悠久的泳池娛樂空間，今上午臉書粉專貼文「徵蛋活動」，只要拿5顆蛋至櫃台，就能免費進場體驗大新店泳池享受泡湯SPA，而有需要的民眾，也可以用5元購買，但要記得自行準備包裝物品。

貼文一出引發網友熱烈討論，「很厲害」、「很讚的推廣」、「這個行銷方案很可以」，但也有民眾笑稱「可是蛋比門票還難買」。據了解，已經有多通諮詢電話，大新店游泳池也說，蛋應該是供需問題，政府說三月後會供應正常，「有政府，請安心」，因此活動先以三月為主，必要時會再延長。

大新店游泳池總經理蔣聲說明，昨天發想這活動今天就公布，主要是希望民眾不要恐慌而囤蛋，其實大部分的民眾都能買到蛋，泳池希望藉由「為蛋蛋架一個幸福平台」，讓在地民眾以蛋來交流，因此免費提供泡湯SPA換蛋，再讓有需要的民眾以5元價格購買蛋，同時也會將蛋捐助給關愛之家，藉由「蛋蛋交流」打造「蛋蛋幸福」。

大新店游泳池發起徵蛋活動，只要民眾拿五顆蛋到場，就可免費享受泡湯SPA。圖／取自大新店游泳池粉專
大新店游泳池發起徵蛋活動，只要民眾拿五顆蛋到場，就可免費享受泡湯SPA。圖／取自大新店游泳池粉專
位於新北新店的大新店游泳池是在地歷史悠久的泳池娛樂空間。圖／取自大新店游泳池粉專
位於新北新店的大新店游泳池是在地歷史悠久的泳池娛樂空間。圖／取自大新店游泳池粉專

SPA 新北

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