外送員怨天母都破舊公寓「爬樓老被超車」 網：房破地不破

一名自稱在天母地區跑外送的外送員在臉書社團「靠北天母幫」表示：「天母真破！在天母區跑外送，70% 都是舊公寓。最恨的是4、5、6 樓 (頂加)」，並直言在公寓喘著氣慢慢爬樓時，常被年輕的外送員追過，讓他很不是滋味上網PO文。

原PO還稱，當辛苦地在天母舊公寓樓梯爬樓時，還被用跑的少年外送員直接超越，「幾秒後又啪、啪、啪的越過我下樓.....還回頭看了我一眼」，讓他深覺這樣的行為很「可惡」。

天母網友見文紛紛表示，雖然是老公寓，但目前天母的新建案單坪皆是110萬元起跳，「很破但很貴」、「房破地不破」，「若天母這樣的舊公寓叫做『破』，那就是沒看過更糟的。」也有網友認為：「天母是高級區，已過時了，美軍都徹了，很多都是外來租屋客，本地人很多已定居三峽和桃園的高級區，天母現在快變成老人區」，「很多老人手持著房產，不願意放手給下一代」。

網友認為，既然要做外送員就要有這樣的體認，「自己欠鍛鍊，走個五樓就唉唉叫，不要牽拖天母」，也有人認為外送員工作之餘又可以爬樓梯「鍛鍊身體」，「沒有再好的工作了」。

也有住5樓的網友表示，「都會自己下樓領」，還有人覺得，若請外送員爬樓梯應主動給小費，「我住3樓，叫外送時,，我會給外送員小費以表達我的謝意，謝謝他省了我的時間和麻煩」、「上樓費自付！送貨員也只是一般人！將心比心！現代人就是少了同理心。」