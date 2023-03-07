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邊境食品攔截陸逾半違規 清境「老英格蘭莊園」也上榜

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
中國大陸出口「富村山居杯＆碟((瓷製) ---------- Cup&sacuer Cup:8* 6.1cm Saucer：15cm)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「富村山居杯＆碟((瓷製) ---------- Cup&sacuer Cup:8* 6.1cm Saucer：15cm)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新一批邊境查驗不合格名單，其中自中國大陸輸台的食器、食品違規率高達六成。清境知名觀光飯店「老英格蘭莊園」進口的中國「富村山居杯＆碟（瓷製）」，檢驗出重金屬鉛含量超標，1500組全數依規定退運、銷毀。

本周公布的邊境不合格名單共5項，中國包辦3項，為決明子萃取、百合、瓷製杯碟；其餘則為印尼的ABC原味辣椒醬，以及馬來西亞的液體螺旋藻濃縮飲品，分別檢出防腐劑、漂白劑、非法著色劑以及重金屬超標。

由「老英格蘭莊園」自中國大陸進口的1500組「富村山居杯＆碟((瓷製) ———- Cup&sacuer Cup:8* 6.1cm Saucer：15cm)」，在溶出試驗中，溶出試驗檢出鉛14ppm，超出「食品器具容器包裝衛生標準」中陶瓷類容器溶出試驗「鉛」的標準5ppm以下。

食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，針對瓷製食器，食藥署採4%的醋酸，浸泡24小時，主要檢驗當中的重金屬「鎘」、「鉛」含量是否超標，此次發現的「老英格蘭」瓷杯溶出重金屬鉛超標2倍以上，業者目前還沒有申報後續處置，但不合格產品依規定得全數退運或銷毀；該業者為初犯，中國進口來台的食器9月時也驗出一批違規。

同樣被檢出重金屬違規的中國食品，由「高雄市宏峻貿易有限公司」進口的「百合(LILII BULBUS)」，檢出重金屬鎘0.61mg/kg，依據原廠檢具產品資料換算鮮/溼狀態的鎘含量為0.11mg/kg，超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」中鱗莖類的鎘限量0.05mg/kg，總重量2,100公斤。

最後一項為「宇笛生物科技股份有限公司」進口的中國「決明子萃取(Semen Cassiae Extract)」，檢出防腐劑苯甲酸0.04 g/kg。陳慶裕表示，苯甲酸醫照台灣食安法規是可以添加的防腐劑，但准用的食品品項中並未有決明子等「植物萃取物」，因此依法為不得檢出的防腐劑。

本周智利櫻桃並未上榜，陳慶愈表示，從過往的進口紀錄來看，由於智利櫻桃產季是11月到隔年2月，往年最後大量進口違規攔截的紀錄都在2月底，研判已經櫻桃產劑已到尾聲，將討論後續管制措施。

中國大陸出口「百合(LILII BULBUS)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「百合(LILII BULBUS)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「決明子萃取(Semen Cassiae Extract)」檢出防腐劑含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「決明子萃取(Semen Cassiae Extract)」檢出防腐劑含量不符規定。圖／食藥署提供

防腐劑 超標 食藥署

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