美國農業研究署長訪台 4主題深化台美農業合作

2023年台美農業科學合作會議(簡稱台美會議)昨(6)日召開，美方由農業研究署(簡稱ARS)署長Simom Liu率副署長及相關研究人員共8人與會，為歷年來訪問團人數最多的一次。雙方見證農委會家衛所用台灣名義正式簽署MOU，成為全球口蹄疫研究聯盟(GFRA)與非洲豬瘟研究聯盟(GARA)兩個國際研究組織夥伴成員，雙方也同意未來在「農業淨零碳排」、「永續農漁業」、「韌性林業」及「人才培育交流」等4個主題強化合作。

美方訪問團成員人數歷年最多且層級高，包含美國淨零碳排科研主持人Dr. Marlen Eve、動物生產及保健國家型計畫主持人Dr. Cyril Gay，以及土壤循環農業的專家Dr. Matias Vanotti等；農委會由副主委杜文珍率科技處及相關試驗機構首長及研究人員參與對談。

農委會表示，家衛所以台灣名義正式簽署MOU，成為全球口蹄疫研究聯盟(GFRA)與非洲豬瘟研究聯盟(GARA)兩個國際研究組織夥伴成員。家衛所原為合作會員，在美方及駐美代表處的協助下持續努力申請，由於聯盟夥伴成員須在口蹄疫及非洲豬瘟領域被認定，具有廣泛先進的研究能力與專業知識，申請參加並經審查通過始得以加入，家衛所正式成為夥伴成員，可完整參與該國際研究聯盟運作，透過國際交流合作，維持台灣為口蹄疫非疫區，並強化阻絕非洲豬瘟的入侵。