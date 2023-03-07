疫後民眾的健保卡變大花臉 醫師公會理事長籲別再貼了

新冠疫情已經緩解，但民眾的健保卡卻仍被許多的貼紙貼滿，不僅不美觀，連醫師都反映刷卡機已送修多次，還增加不必要的污染的風險。大台中醫師公會理事長魏重耀今發聲，提醒各醫療院所共同改變此一作法，也請民眾可以自己撕去這些貼紙。

魏重耀說，為了這些貼紙，他診所的刷卡機已經送修兩台了，但事實上是否有打疫苗，早在健保卡裡面可以查閱到了，不知繼續貼貼紙有甚麼意義？

他也透過醫師群組呼籲，請診所和醫院都不要再貼貼紙了，因為有的就貼在晶片的旁邊，實在徒然增加困擾。而且，很多貼紙老早就沒有意義了，但是大家都只負責貼，誰去把過期的貼紙撕掉？

魏重耀說，因為各醫療院所一直貼卻沒有撕掉，也沒人向病患說可以撕了，例如106流、105流、某醫學中心的防疫貼紙、綠色PCR檢測貼紙，以及不知道幾年的流感MODERNA111.11.26，都集中貼在一張小小的健保卡上，造成健保卡被貼的五顏六色，不僅造成診所刷卡很大的困擾，且那麼多張爛爛的貼紙，也可能增加了不必要的污染的風險。