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一日快閃日本免住宿費！早上飛到名古屋深夜回國 特別票價曝光

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不住宿方案來了！早上飛到名古屋深夜回國 樂桃快閃日本一日特別票價曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
樂桃航空推出前往名古屋快閃一日的不住宿來回特別票價。圖／樂桃航空提供
樂桃航空推出前往名古屋快閃一日的不住宿來回特別票價。圖／樂桃航空提供

出國旅遊正夯，廉航樂桃航空今日宣布開賣由桃園飛往日本中部名古屋的「不住宿快閃促銷機票」，票價新台幣4,000元起，適用期間從今年的4月9日至7月13日皆可使用。

樂桃這波主打的機票強調「不住宿、當天來回」，其中四大特色還包括比一般來回票價最多打65折、早上抵達名古屋深夜回國、停留時間最長可達16小時45分鐘、平日週末全都適用。

從目前看到的航班資訊來說，桃機出發時間為凌晨02:25，抵達名古屋為早上06:30（日本時間），回程從名古屋則是23:15起飛，隔日的凌晨01:25降落桃園。

票價部分要特別注意的是，只有周一至周五出發來回價格才是4,000元，若為周六、周日出發，來回則是5,000元。這些價格已不另收取燃油費，但仍得另支付機場服務費，以及託運行李和指定座位皆須另外付費。

消息一出，立即在PTT日旅版引起熱議，有人列出詳細含稅後的價格，周一至周五（含稅後 TWD 5450），周六周日則為（含稅後 TWD 6450）。不過有網友留言表示，仔細查了一些日期，有些日子查不到班次，「剛看系統確實沒有日期符合快閃價可以選」、「不是天天都有，日子要選一下」、「主要還是取決於現在原價，仍偏向以低價日期為主。」

還有網友認為，「跟台北出發去花蓮一樣交通時間只是到名古屋的概念」、「飛行時間佔太久了吧」。值得注意的是，實際操作查找，以5月1日當日為例，去程成人一位含稅為2,500元，不過回程系統卻顯示為「查無您所選擇的航班，請更改資訊後再次查詢」，民眾要特別留意。

樂桃航空

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