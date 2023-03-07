寶二水庫暫無缺水危機 較年均高出逾1成蓄水量

南台灣水情吃緊，連帶影響竹科供水信心，昨科管局宣布園區用水大戶啟動自主節水5％，讓外界擔心竹科用水是否也跟著吃緊，北水局今上午說明，供應竹科用水的寶二水庫，仍較同期蓄水量高出近280萬噸，短期內供水無虞。

北水局指出，今年以來寶二水庫集水區降雨量確實僅為歴年平均值的4分之1，不過因今年元旦水庫仍達到滿庫，因此雖2個多月來雨量偏少，但目前水庫蓄水率仍有超過60%，寶山及寶二水庫合計與過去5年平均同期蓄水量2000萬噸相比，現在蓄水量仍達2278萬噸。

北水局表示，寶二水庫系統各項供水穩定無虞，不過因正值枯水期，河川流量降低，且5月前降雨不容樂觀，已採取日日監看、跨域調度、啓動備援水源及節水等措施，同時已啓動頭前溪所有抗旱水井，以提供備用水源因應河川水量之不足。

竹科管理局長王永壯昨指出，竹科目前每天用水量在14萬噸，不過石門水庫北水南送每天可供應新竹15萬噸用水，現階段啟動園區用水大戶自主節水5%，包含晶圓廠、面板廠等前10大企業，用水量即占竹科9成。