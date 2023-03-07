明天請早 傳統市場雞蛋限購 「盡量讓大家都能買到」
蛋價漲價3元，雞蛋批發價從52元漲為55元，產地價本周四(9日)起，從每台斤42.5元漲到45.5元，但因為供給大過需求，因此零售市場買氣不減，在傳統市場雜糧行，上午8時少量開賣，但15分鐘就賣光；也有自產自銷的小蛋行，採限購方式，盡可能讓有需求的民眾都能買到。
農委會表示，月底前會進口500萬顆澳洲雞蛋，以和加工業者換蛋的方式，供應民眾、小吃店、雜糧行使用；另外也探詢其他國家短期進口雞蛋的可能，包括美國、日本等地。
防檢局表示，雞蛋來源國家須以近期未有禽流感疫情發生，且未施打禽流感疫苗的國家為主，農委會透過諮商與相關出口商爭取穩定輸台的雞蛋蛋源。
防檢局說，澳洲從109年12月21日後無禽流感案例，澳國未施打禽流感疫苗，完善畜牧生產環境可協助提供穩定且安全雞蛋；但為分散風險，農委會持續尋找穩定的國外雞蛋供應來源，以補充國內短期缺口。
今日周二市場開市，記者走訪傳統市場多家原本有在賣蛋的雜糧行、小型蛋行，有雜糧行上午不到9時已掛出「蛋售完」的牌子，老闆娘說，現在不好叫貨，越送越少，只能少量，有限制的賣給消費者，「現在最怕顧客找我買蛋」；有消費者帶著塑膠蛋盒來採購撲空，為了不讓老顧客失望，採登記制度，今天沒買到，明早開賣再來。
另有一家自產自銷的小型蛋行，目測排隊人龍約有15至20人，但商家已將雞蛋分好，白蛋、土雞蛋、紅蛋，一位消費者只能買一袋、一種規格，最平價的白蛋一袋一百；老闆說，現在雞蛋不多，買了白蛋就不要買紅的，盡量能讓大家都能買到，吃完再來。
台中養雞協會理事長陳佑澈表示，嚴格來說雞蛋之所以會漲價，是因為通路的關係。過去三年，畜牧業已經很努力的平抑物價了，現在漲價大部分都是因為供應鏈、人力不足造成運費上升，以及企業與大通路的競合關係造成的；他也說，不是蓋了新雞舍就能養雞，軟體(管理人員)是否能跟上，還有缺工、人力不足、廢棄物處理等都是未來要面對的問題。
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