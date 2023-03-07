北部枯水期桃竹啟動抗旱 竹科部署抗旱自主節水5%

南部水情持續吃緊，北部地區今年來降雨偏少，水利署北區水資源局今天上午表示，統計2月分石門水庫及新竹寶二水庫降雨，發現兩個水庫降雨量只有歴年平均值的二成及二成五，不過石門水庫蓄水率至今仍接近七成、寶二水庫六成二，桃園、新竹供水穩定無虞。

北區水資局表示，2月迄今，石門水庫蓄水率達69.1%，寶二水庫系統水率亦達62.4%，目前民生、產業、農業各項供水穩定無虞，但是考量中央氣象局預報3月、4月降雨量正常偏少，北部地區進入枯水期，河川流量降低，預計5月前降雨不容樂觀。

因應枯水期到來，新竹地區啟動頭前溪所有抗旱水井，提供備用水源因應河川水量之不足，新竹科學園區超前部署抗旱，由園區廠商自主節水5%，以利供水時程延長，針對農業用水部分，農水署各管理處採精緻節水及分區灌溉，目前整田比例已達六成到八成，預計3月下旬即可完成一期稻作插秧作業，

為確保石門水庫、新竹寶二水庫供水穩定無虞，該局因應水情採取日日監看、跨域調度、啟動備援水源及節水等措施，目前透過板二計畫由新店溪（翡翠水庫系統）調供水源至板新地區，每日可達81萬噸，使石門水庫供水壓力大幅減輕，並南調水源毎日約17萬噸至新竹地區，讓桃竹與板新地區供水穩定，並協助農民完成1期稻作插秧作業。