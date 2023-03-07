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又菸又酒嚼檳榔 頭頸腫瘤病友心聲「能吃一碗滷肉飯都好」

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣榮民總醫院舉辦頭頸癌病友分享會，患者分享成功抗癌經驗，鼓勵病友堅定意志走過漫長治療過程。圖／屏東榮民總醫院提供
屏東縣榮民總醫院舉辦頭頸癌病友分享會，患者分享成功抗癌經驗，鼓勵病友堅定意志走過漫長治療過程。圖／屏東榮民總醫院提供

屏東榮總日前舉辦頭頸癌病友分享會，其中一名病友過去又菸又酒還嚼檳榔，口腔長出惡性腫瘤，術後兩周需透過鼻胃管進食，「能吃一碗滷肉飯都好」，幸術後復原狀況良好又能享受美食，透過分享成功治療案例，讓正在治療過程中的病友能有正向力量，堅定心志對抗癌症持續奮鬥。

屏東縣一位病友於兩年前發現口腔內出現白色斑點，潰瘍疼痛久久無法癒合，在家人陪同下就醫，第一次切片化驗發現是惡性腫瘤，需進行切除手術，術後兩周只能透過鼻胃管進食。

「如果能吃一碗滷肉飯都好」，病友堅定意志，術後復原良好，戒除菸酒、檳榔又能回歸正常生活。

活動上，耳鼻喉科主任李清池講解系統性治療及專科護理師許瑞珊教導氣切照護與皮瓣照護，讓參與的病友及家屬學習。

李清池表示，屏東地區原住民人口眾多且有嚼食檳榔習慣，常見口腔病變患者求診，盼透過此次衛教活動，讓病患及家屬更加了解頭頸腫瘤癌的治療方式和術後照護，另政府也提供免費口腔黏膜篩檢，原住民族18歲以上，一般民眾30歲以上且有香菸、檳榔使用習慣者，可至鄰近醫療院所進行篩檢。

榮總呼籲民眾早期發現早期治療，鼓勵定期自我檢查口腔內是否有色斑、異常潰瘍或頸部腫塊，面部是否對稱，若有異常及早尋求專科醫師協助。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

屏東縣榮民總醫院舉辦頭頸癌病友分享會，患者分享成功抗癌經驗，鼓勵病友堅定意志走過漫長治療過程。圖／屏東榮民總醫院提供
屏東縣榮民總醫院舉辦頭頸癌病友分享會，患者分享成功抗癌經驗，鼓勵病友堅定意志走過漫長治療過程。圖／屏東榮民總醫院提供

屏東縣 腫瘤

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