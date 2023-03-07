寒旱害釀逾7成硬質玉米欠收 農委會、中市府啟天災補助

台中市種植硬質玉米共有26.7公頃，但受去年9、10月乾旱、今年1月下旬寒害，致玉米受損欠收，面積達約20公頃，受損率近七成五，達天然災害救助標準，農委會昨公告辦理現金救助、低利貸款，每公頃救助2萬8千元，中市府加碼補助復耕資材2500元。

俄烏戰爭未平，國價飼料價格飆漲，畜牧成本增加，間接成物價飆漲因素之一，農委會推動國產玉米、大豆增產，台中市也種有26.7公頃，但受乾旱、寒害影響，普遍果穗短小、缺粒嚴重，就有20公頃受損，已達天然災害救助標準。

農業局指出，農委會此次公告天然災害補助地區為全台中市，每公頃救助2萬8千元，市府另加碼補助復耕資材每公頃2500元，提醒受損率達20%以上農民，今日起至16日內，攜身分證、存款簿向受災地區公所申請。