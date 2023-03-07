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超商店員不菸不酒患鼻咽癌4期 放化療2個月腫瘤不見了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師李芃逸說明，江姓病患不菸不酒，脖子出現腫塊，初期不以為意，直腫塊變大才求診，確診為鼻咽癌四期。記者趙容萱／攝影
醫師李芃逸說明，江姓病患不菸不酒，脖子出現腫塊，初期不以為意，直腫塊變大才求診，確診為鼻咽癌四期。記者趙容萱／攝影

在超商工作的50歲江姓男子常日夜顛倒、超時工作，自覺身體硬朗，且不菸不酒，對於脖子出現不痛的腫塊，且嗅覺怪怪的，聞不太到味道，剛開始不以為意，直到腫塊逐漸變大才就診，確診為鼻咽癌四期，後經接受2個月放射治療合併化療，追蹤至今屆滿一年，目前工作、生活皆恢復正常。

林新醫院腫瘤科主任李芃逸說，鼻咽癌初期症狀以頸部腫塊最常見，且許多病人沒有使用菸、酒、檳榔的習慣，並認為自己不會罹癌而掉以輕心。此類腫塊通常不會疼痛，若未留意至腫塊變多變大才就醫，恐延誤診斷黃金期。若頭臉部有麻痛感、視、聽、嗅、味覺異常，以及脖子有腫塊者，都需至醫院做進一步檢查。

李芃逸說明，江姓男子到院接受耳鼻喉科主任宋秉珏問診及檢查，確診罹患鼻咽癌四期，腫瘤遍布雙側頸部淋巴，並查出EB病毒陽性、病毒量高。病患得知消息後晴天霹靂，不解尚且年輕又不菸不酒，為何會罹癌？經心情調適後配合接受2個月放療合併化療，期間副作用輕微，治療順利，追蹤至今滿一年，腫瘤完全消除，無復發。

李芃逸說，鼻咽癌常見於亞洲國家，台灣是盛行率較高地區之一，成因至今不明，有家族史與人類疱疹病毒第四型(又稱愛潑斯坦-巴爾病毒或EB病毒)感染者為高危險群，好發於50到60歲壯年期，男性的罹病及死亡率為女性的3到4倍。

李芃逸指出，鼻咽癌治療以放射線療法為主，有機會達到完全根治，二期以上還需同時搭配化療，治療過程中會經歷口乾、味覺改變等副作用，療程約1至2個月結束後可望恢復。林新醫院有先進診斷利器、搭配精密的放射治療儀器，以及完備的多專科癌症團隊，以及癌症個管師協助後續的追蹤與連繫。民眾有疑似症狀應盡速向醫師尋求專業諮詢，切勿延誤就醫錯失治癒機會。

醫師李芃逸說明，江姓病患脖子的腫塊（紅圈處）經2兩個月放化療，追蹤至今滿一年，腫瘤完全消除，無復發。記者趙容萱／攝影
醫師李芃逸說明，江姓病患脖子的腫塊（紅圈處）經2兩個月放化療，追蹤至今滿一年，腫瘤完全消除，無復發。記者趙容萱／攝影

腫瘤 確診

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